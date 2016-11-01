Sismologların depremde sondaj şüphesi

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nda görevli bilim insanları, petrol sondaj çalışmalarının 1933'te 100 kişinin öldüğü deprem de dahil onlarca yıl önce Los Angeles civarındaki depremleri tetiklediği görüşünde.

Bilim insanları araştırma kapsamında, tarihi verileri inceleyip 1920 ve 1930’lu yıllardaki pek çok depremi endüstriyel aktivitelerle ilişkilendirdi. Bunlar arasında 1933 yılında Long Beach'te meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem de yer alıyor.

Araştırmayı yöneten ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan sismolog Sue Hough, "Şu ana dek Los Angeles civarındaki depremlerin daha ziyade doğal olduğunu düşünmüştük. Ve bu tetiklenmiş depremler artık ya olmuyor ya da önemsizler” şeklinde konuştu.

Kaliforniya’nın güneyinde 1892 yılında petrol bulunduğunda sondaj çalışmalarında büyük bir hareketlilik başlamıştı.

Amerikan Sismoloji Derneği tarafından yayımlanan araştırmada Hough ve meslektaşları, 1915 ve 1930’lu yıllar arasındaki bir dizi depremi listeledi ve bu dönemde petrol arama izinleriyle sondaj çalışmalarını inceledi. Uzmanlar, 13 sarsıntının petrol üretim çalışmalarınca tetiklenmiş olabileceği sonucuna vardı. 1933 yılında Long Beach’teki deprem, sondaj çalışmalarının başlamasından kısa bir süre sonra meydana gelmişti. 115 kişinin öldüğü depremde çok sayıda okul çökmüş ve yeni okul inşası için yeni yönetmelikler çıkarılmıştı.

"Bağlantı mantıklı görünüyor”

İnsan aktivitelerinin depreme yol açtığı konusu özellikle Oklahoma ve Teksas'taki sarsıntılarda artış sonrası yeniden gündeme gelmişti. Araştırmalar, bu artışı, hidrolik sondaj makineleri gibi yeni tekniklerin kullanılarak petrol ve doğalgaz çıkarılması çalışmalarından sonra atık suyun toprağa geri verilmesi uygulamasıyla ilişkilendirmişti. Ve bu durumun ölümcül olmayan ancak sinir bozucu ve maddi hasar veren depremlere yol açtığı kaydediliyor.

Teksas Üniversitesi'nden araştırmacı Cliff Forhlich, bu yılın başında petrol ve doğal gaz sondajı gibi insan aktivitelerinin tetiklediği depremlerin Teksas’ta 1925 yılından bu yana meydana geldiğini tespit etmişti.

Frohlich, son çalışma hakkında "Geçmişteki Los Angeles depremleri ve petrol aktiviteleri arasındaki olası bağlantı mantıklı görünüyor ve daha fazla araştırılması gerekir” dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/BS/HS