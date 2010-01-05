Şişmanlayan Türkler atıldı

T24 - Üyelerinin "güzel ve çekici" olmasını standart olarak belirleyen ve "çirkinleri üye olarak kabul etmeyen" çöpçatanlık web sitesi beautifulpeople.com, 'kilo alarak güzelliklerini kaybeden' yaklaşık 5 bin kişiyi üyelikten attı.

Üyelerinin "güzel ve çekici" olmasını standart olarak belirleyen ve "çirkinleri üye olarak kabul etmeyen" çöpçatanlık web sitesi beautifulpeople.com, "kilo alarak güzelliklerini kaybeden" yaklaşık 5 bin kişiyi üyelikten attı. Atılanlar arasında Türklerinde bulunduğu öğrenildi.

turkishreporter.com sitesinin haberine göre, Noel ve Yeni Yıl tatillerinde çektikleri resimlerini siteye koyan üyelerden "şişmanladıkları için şekilleri değişen ve dolayısıyla güzellikleri kaybolan"lardan ilk üç sırayı Amerikalılar, İngilizler ve Kanadalılar alıyor. İlk on ülke sıralamasında siteden atılan güzellerin sayısı bakımından Türkiye dokuzuncu sırada bulunuyor.

Site yöneticisi Greg Hodge, "Kilo alan üyeleri standartlarımıza uymaları için tekrar başvurmaları için davet ettik. Ancak başvuranlardan beşbin tanesi üyelerimiz tarafından yeteri kadar güzel bulunmadığı için başvuruları reddedildi." dedi.



En çok vatandaşı sitenin üyeliğinden atılan ülke sıralaması ise şöyle oluştu:

1-ABD: 1520

2-İngiltere: 832

3-Kanada: 533

4-Polonya: 510

5-Almanya: 425

6-İtalya: 402

7-Fransa: 323

8-Danimarka: 220

9-Türkiye: 176

10-Rusya: 88

2002 yılında kurulan ve merkezi Danimarka’nin Kopenhag kentinde bulunan Beautifulpeople.com çöpçatanlık sitesinin şu anda dünyanın 190 ülkesinden 550 bin üyesi bulunuyor.



