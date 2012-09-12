‘Şişman balet’ten Ertuğrul Günay'a 'kilo' yanıtı

- Hülya Karabağlı

Ankara

‘Şişman balet’ tartışmalarının odağındaki isim Alper Kafa’ya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, açıklamaları, Uludere, Afyonkarahisar, Suriye politikalarında sıkışan hükümeti rahatlatmaya yönelik. Bakan Günay, gündem yaratma çabası içinde. “Döndürüp, dolaştırıp konuyu buraya getiriyorlar. Isıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar” diyen Kafa, “Bakanın bunu gündeme getirmesi var olan gündemi saptırmaya yönelik. Elinde ‘şişman balet’ hazır kartı var. Bir şey oldu mu; hemen bunu kullanıyorlar. Çok üzücü” dedi.

‘Bir günde sanatçısını koruyan, methiyeler düzen açıklaması olsun’

Kültür ve Turizm Bakanı Günay’ın, gazetelerin Ankara temsilcilerine, ‘yaşlı, şişman sanatçı dönemini sonlandıracaklarını’ ilişkin basına yansıyan sözlerine Alper Kafa, “Bir gün de sanatçısını koruyan sanatçısına methiyeler düzen, şunları yaptık, bunlar yapıldı diye övgü dolu bir söz duysak. Ama, açıklamaları bizi hiç şaşırtmıyor” diye yorumladı.

‘13-14 yıldır çalışan onlarca sanatçı yevmiyeli çalışıyor’

Ertuğrul Günay’ın, katıldığı programlarda sanat kurumlarında her şeyin güllük gülistan olduğun gösterdiğine dikkat çeken Kafa, “ 13-14 yıldır onlarca bale, tiyatro ve senfoni sanatçısı yevmiyeli çalışıyor. Madem her şey çok iyi gidiyor. Neden bu arkadaşlarımız kadroya alınmıyor” dedi. Son katıldığı programda bakana sanatçıların kadroya alınması konusunda bir soru da yönelttiğini anlatan bale sanatçısı Kafa, “ Gözümüzün içine baka baka herkesi kadroya aldıkları söyledi. Memurları Evet, kadrosuz kimse olmadığını söyledi. Bir sürü kişiye kadro verdiler bu doğru. Ama bunlar yevmiyeli çalışan sanatçılarımız değil”. Kafa, bir bale eserinin beşte üçünün yevmiyeli sanatçılar tarafından ortaya çıkarıldığına dikkat çekti.

‘Sarışın, uzun boyludan heybetli Osmanlı Paşası olmaz’

Alper Kafa, kurumunun sorunlarını ve sanatçıların içinde bulundukları durumu özetliyor.

“Bale uzun süreli ve aktif olarak yapılacak bir sanat dalı değil. 45’den sonra yapılması zor. Ancak, ileri yaş gruplarına ihtiyaç duyulan roller de var.”

Kendinden örnek veren Kafa, “Ben, Çakırcalı ı Efe’ de Osmanlı paşasını oynuyorum. Heybetli bir Osmanlı Paşası. Heybetli paşayı sarışın uzun boylu birisine oynatamazsınız” dedi.

‘Uludere’den, benim kiloma kadar yanlış istihbarat’

Dünyanın hiçbir yerinde ileri yaş gurubunun bale sanatçısı olamayacağına ilişkin bir yaklaşım olmadığına dikkat çeken Kafa, “ 65 yaşındaki sanatçıya da ihtiyaç olur. Rolünden dolayı kilo alması gereken sanatçılar, hastalık nedeniyle kilo alan sanatçılar da olabilir. Tüm bunlar varken, bakanın bu açıklamaları gündem saptırmaya yönelik. Türkiye’nin dört tarafı coğrafya itibariyle savaş alanına dönmüş. Yabancı askerler bulunduruluyor. Meclis kararı yok. Afyondaki, cephanelik patlamasının üzerinde 5 gün geçmiş şehitlerin cenazeleri aileleri teslim edilmedi. Hükümet, elindeki hazır kartlardan olan ‘şişman balet şudur budur gayri ciddi buluyorum.

İstihbaratları, bale kilosunu almaktan Uluderede koordinatları hesaplamaya kadar hep yanlış. Uludere de ‘terörist’ dediler. Köylülerimiz çıktı. Bana 110 kilo dendi, o zaman 87 kiloydum. A’dan Z’ye kadar yanlış istihbarat”.

Koreograf, ‘sakın zayıflama’ diyor

Kilo almamı istiyorlar. Koreografım kilon az, sakın zayıflama seni oyundan çıkarırım diyor. Ankara Devlet Opera Balesi’nde Birim Tiyatro Turgut Özakman’ın yazdığı, “Töre” oyununda ‘tuzsuz deli Bekir’ karakterini oynuyorum. Babayiğit, külhanbey. Ama biz gene sağlıklı diyetimizi yapıyoruz.