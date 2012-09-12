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Politika

‘Şişman balet’ten Ertuğrul Günay'a 'kilo' yanıtı

“Uludere, Afyonkarahisar, Suriye politikasında sıkışan hükümet ‘şişman balet’ hazır kartını kullanılıyor”

12 Eylül 2012 22:26

- Hülya Karabağlı

 

Ankara

‘Şişman balet’ tartışmalarının odağındaki isim Alper Kafa’ya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, açıklamaları, Uludere, Afyonkarahisar, Suriye politikalarında sıkışan hükümeti rahatlatmaya yönelik. Bakan Günay, gündem yaratma çabası içinde. “Döndürüp, dolaştırıp konuyu buraya getiriyorlar. Isıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar” diyen Kafa, “Bakanın bunu gündeme getirmesi var olan gündemi saptırmaya yönelik.  Elinde  ‘şişman balet’ hazır kartı var.  Bir şey oldu mu; hemen bunu kullanıyorlar. Çok üzücü” dedi.

 

‘Bir günde sanatçısını koruyan, methiyeler düzen açıklaması olsun’

 

Kültür ve Turizm Bakanı Günay’ın,  gazetelerin Ankara temsilcilerine,  ‘yaşlı, şişman sanatçı dönemini sonlandıracaklarını’ ilişkin basına yansıyan sözlerine Alper Kafa, “Bir gün de sanatçısını koruyan sanatçısına methiyeler düzen, şunları yaptık,  bunlar yapıldı diye övgü dolu bir söz duysak. Ama, açıklamaları bizi hiç şaşırtmıyor” diye yorumladı.

 

‘13-14 yıldır çalışan onlarca sanatçı yevmiyeli çalışıyor’

 

Ertuğrul Günay’ın, katıldığı programlarda sanat kurumlarında her şeyin güllük gülistan olduğun gösterdiğine dikkat çeken Kafa,  “ 13-14 yıldır onlarca bale,  tiyatro ve senfoni sanatçısı yevmiyeli çalışıyor.  Madem her şey çok iyi gidiyor.  Neden bu arkadaşlarımız kadroya alınmıyor” dedi. Son katıldığı programda bakana sanatçıların kadroya alınması konusunda bir soru da yönelttiğini anlatan  bale sanatçısı  Kafa, “ Gözümüzün  içine baka baka  herkesi kadroya  aldıkları söyledi.  Memurları  Evet, kadrosuz  kimse olmadığını söyledi.  Bir sürü kişiye kadro verdiler bu doğru. Ama  bunlar  yevmiyeli çalışan sanatçılarımız değil”. Kafa,  bir bale eserinin beşte üçünün yevmiyeli sanatçılar tarafından ortaya çıkarıldığına dikkat çekti.

 

‘Sarışın, uzun boyludan heybetli Osmanlı Paşası olmaz’

 

Alper Kafa,  kurumunun sorunlarını ve sanatçıların içinde bulundukları durumu özetliyor.

“Bale  uzun  süreli ve aktif  olarak yapılacak  bir sanat dalı değil.  45’den sonra yapılması zor.  Ancak,  ileri yaş gruplarına ihtiyaç duyulan roller de var.”

Kendinden örnek veren Kafa, “Ben, Çakırcalı ı Efe’ de Osmanlı paşasını oynuyorum. Heybetli bir Osmanlı Paşası. Heybetli paşayı sarışın uzun boylu birisine  oynatamazsınız” dedi.

 

‘Uludere’den, benim kiloma kadar yanlış istihbarat’

 

Dünyanın hiçbir yerinde ileri yaş gurubunun bale sanatçısı olamayacağına ilişkin bir yaklaşım olmadığına dikkat çeken  Kafa, “ 65 yaşındaki sanatçıya da  ihtiyaç olur. Rolünden dolayı kilo alması gereken sanatçılar, hastalık nedeniyle kilo alan sanatçılar da olabilir.  Tüm bunlar varken, bakanın  bu açıklamaları  gündem saptırmaya  yönelik. Türkiye’nin dört  tarafı coğrafya itibariyle savaş alanına dönmüş. Yabancı askerler bulunduruluyor. Meclis kararı yok.   Afyondaki,  cephanelik patlamasının üzerinde 5 gün geçmiş şehitlerin cenazeleri aileleri teslim edilmedi.  Hükümet, elindeki hazır  kartlardan olan ‘şişman balet  şudur budur gayri ciddi buluyorum.

İstihbaratları, bale kilosunu almaktan Uluderede koordinatları hesaplamaya kadar hep yanlış.  Uludere de  ‘terörist’ dediler. Köylülerimiz çıktı.  Bana 110 kilo dendi, o zaman 87 kiloydum.  A’dan Z’ye kadar yanlış istihbarat”.

 

Koreograf, ‘sakın  zayıflama’ diyor

 

Kilo almamı istiyorlar. Koreografım kilon az, sakın zayıflama seni oyundan çıkarırım diyor. Ankara  Devlet Opera Balesi’nde Birim  Tiyatro Turgut  Özakman’ın  yazdığı,  “Töre” oyununda  ‘tuzsuz  deli Bekir’  karakterini  oynuyorum.  Babayiğit,  külhanbey. Ama biz gene sağlıklı diyetimizi yapıyoruz.

 

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