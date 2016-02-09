Şişli'deki domuz bağı cinayetinin şüphelileri Trabzon'da yakalandı

Şişli'de, hırsızlık amacıyla girdikleri evde domuz bağıyla bağladıkları Ermeni çiftten 85 yaşındaki Hagop Yakup Demirci'yi öldüren 79 yaşındaki eşi Seta Ayda Demirci'yi ağır yaralayıp çelik kasasında bulunan 100 bin lira parayı alarak kayıplara karışan 3 gaspçı yurtdışına kaçmak için gittikleri Trabzon'da yakalandı. 3 gaspçıya olayda yardım eden 5 kişi de İstanbul'da yakalandı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Cumartesi günü, Harbiye Cumhuriyet Caddesi 85/2'de yaşayan Hagop Yakup Demirci ile eşi Seta Ayda Demirci'nin yaşadıkları eve giren 3 gaspçı yaşlı çifti domuz bağıyla bağlamış, evde bulunan çelik kasadaki 100 bin lira ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karışmıştı. Eve gelen temizlikçiye kapıyı açan olmayınca ortaya çıkan olayda, Hagop Yakup Demirci'nin boğularak ve darp edilerek öldürüldüğü anlaşılmış, eşi yaralı olarak hastahaneye kaldırılmıştı.

Yakalama çalışmaları

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gasp olayının yaşandığı evin bulunduğu caddedeki güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların yüz görüntülerine ulaştı. Buradan kamera takibi yapıldı. Zanlıların İstanbul'da otomobil kiralayarak Trabzon'a gittiği de kamera görüntülerinden belirlendi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip Trabzon'a gitti. Trabzon'da eve giren 3 gaspçı yakalandı. Operasyonun İstanbul ayağında da gaspçılara hırsızlık olayında yardım eden, araç kiralayan ve yurtdışına kaçmalarına yardımcı olan 5 kişi de gözaltına alındı.

Trabzon'da yakalanan 3 gaspçının Gürcistan Batum'a gitmek üzere hazırlık yaptığı, üzerlerinde de sahte kimlik bulunduğu belirlendi. İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişi, Cinayet Büro'da sorguya alınırken, Trabzon'da yakalanan 3 gaspçının İstanbul'a getirilerek sorgulanacağı belirtildi. Yakalanan 3 gaspçının emniyette değişik suçlardan kayıtları bulunduğu belirtildi.