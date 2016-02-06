Şişli'de domuz bağı ile cinayet işlendi

Şişli'de üç kişi olduğu belirlenen hırsızların girdikleri evde domuz bağıyla bağladıkları yaşlı çiftten Seta Ayda Demirci kurtarılırken eşi Hagop Yakup Demirci hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mustafa Özdabak ve İhsan Yalçın'ın haberine göre, binanın üçüncü katındaki daireye, polis gözetiminde itfaiye merdiveni ile giren bir akrabası, Hagop Yakup Demirci ile Seta Ayda Demirci'yi domuz bağı ile bağlanmış, ağızları koli bandı ile bantlanmış halde buldu.

Hayatta olduğu belirlenen 79 yaşındaki kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; ancak, 85 yaşındaki adamın boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Hagop Yakup Demirci ile eşi Seta Ayda Demirci'nin yaşadığı Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerine saat 14.00 sıralarında gelen temizlik görevlisi, çoğu dairesi işyeri olan binanın dış kapısını açmaları için çifti aradı; fakat ulaşamadı.

Yeğenlerini aradı

Bunun üzerine temizlikçi durumu yakında oturan yaşlı karı-kocanın yeğenlerine bildirdi. Teyze ve eniştelerini defalarca arayan ve telefonlara cevap alamayan yeğenleri, polis ve itfaiyeden yardım istedi. Polis gözetiminde itfaiye merdiveni ile üçüncü kattaki daireye pencereden giren bir akrabası yaşlı karı-kocayı domuz bağı ile bağlanmış halde buldu.

Hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekibi, kadının hayatta olduğunu fark etti ve bağını çözdü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, yüzünde morluk ve yaralar bulunan Seta Ayda Demirci ambulansa alınarak hastaneye kaldırdı.

Polis inceleme yaptı

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri uzun süre evde inceleme yaptı. Hagop Yakup Demirci'nin cenazesi, İstanbul Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı keşiften sonra otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganların izlerine ulaşmak için çalışma başlattı.