Domuz bağıyla cinayet işleyen hırsızlar eve çatıdan mı girdi?

Şişli’de Ermeni Hagop Yakup Demirci’nin öldüğü, eşi Seta Ayda’nın da yaralandığı soygun olayında hırsızların binaya çatıdan girdiği düşünülüyor.



Yeni Yüzyıl'dan Kenan Butakın'ın haberine göre; İstanbul Şişli’de önceki gün işlenen cinayetin yankıları sürüyor. Hagop Yakup (85) ve eşi Seta Ayda Demirci’nin (79) evine giren üç hırsız, yaşlı çiftin elleri ve ayaklarını domuz bağı ile bağlayıp, ağızlarını da bantladılar. Ardından da yaşlı çifte ait evde bulunan kasadaki 200 bin TL ile pırlanta yüzükler ve bazı ziynet eşyalarını alarak ortadan kayboldular.



Binayı istiyorlardı



Akıllara durgunluk veren olayda, ağzı bantlanan Hagop Yakup Demirci boğularak hayatını kaybederken, eşi Seta Ayda Demirci de son anda kurtarıldı. Ailenin, Harbiye’de oturdukları bina ile hemen arkasında bulunan bir başka binanın sahibi oldukları ve binaların bir süreden bu yana birileri tarafından zorla satın alınmaya çalışıldığı iddia edildi. Ayrıca, aileye yakın bir kişinin verdiği bilgiye göre, binadaki güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızların binaya kapıdan değil, çatıdan geldikleri ne sürüldü.





Görüntüler inceleniyor



Sabaha karşı 3’te binadan ayrıldıkları gözlenen ve üç kişi olduğu ifade edilen hırsızlardan birinin yaşlı kadını tanıdığı da ileri sürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinden, kapı çalınır çalınmaz Seta Ayda Demirci’nin kapıyı açtığı öğrenildi. Bu detay nedeniyle yaşlı kadının saldırganlardan birisini tanıyor olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan Seta Ayda Demirci’ye eşi Hagop Yakup’un öldüğü, hastaneden tabuncu olana kadar söylenemedi. Tedavisi tamamlannan Demirci, akşam taburcu edildi.