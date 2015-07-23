Şişli'deki bar saldırısından çete çıktı

Önceki gün Şişli’de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bar saldırısının perde arkasından çete çıktı. 9 kişinin gözaltına alındığı olayda, şüphelilerin tehdit ve silah zoruyla eğlence merkezlerini haraca bağladığı ve bu iş yerlerinden düzenli olarak haraç topladığı öğrenildi.

DHA’nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, Şişli Valikonağı Caddesi’nde bulunan bir barda Zeynel Kuden’in öldüğü, Ozan Yunus Keos, Ruhi Kocak ve Ali Reza Hajizadeh’ın yaralandığı saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Konuyla ilgili olarak güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin "Kağıthaneli Apo" lakabıyla tanınan organize suç örgütü lideri Felemez A. ve adamları olduğunu tespit etti.

Silahlar Kumburgaz’da bulundu

Polis ekipleri, şebekenin Büyükçekmece Kumburgaz sahilinde işlettikleri mesire alanına bugün operasyon düzenledi. Yapılan baskında polis, silahları kullandığı önü sürülen şebeke lideri Felemez A. ve Gülkan Ö. ile yanlarında bulunan Müslüm A. ve Sabit D.’yi gözaltına aldı.



Ekipler mesire alanında yaptıkları aramalarda da bar saldırısında kullanılan 2 tabancayı ele geçirdi. Polis ekipleri şebekenin 5 üyesinin daha evlerine operasyonlar düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı.



Aralarında Felemez A.’nın da bulunduğu 9 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.



Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Felemez A.’nın öldürülen Zeynel Kuden ile daha önceden aralarında bir husumet olduğu iddia edilirken, Felemez A. liderliğindeki şebekenin birçok eğlence merkezini tehdit ve silah zoruyla haraca bağladığı, bu iş yerlerinden düzenli olarak haraç topladığı öğrenildi.