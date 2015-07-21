Şişli'de silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Şişli, Valikonağı Caddesi'ndeki barda çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Olay, Şişli Valikonağı Caddesi'ndeki bir barda saat 05.30'da meydana geldi. İddiaya göre, bara gelen bir müşteri içeride alkol alıp eğlendiği sırada başka bir müşteriyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli yanındaki tabancayla barın içerisinde rast gelen ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 müşteri vücudunun çeşitli yerlerinden, 1 bar çalışanı da göğsünden yaralandı. Eli silahlı kişi daha sonra dışarı çıkarak kaçmaya çalışan tartıştığı kişiyi de başından vurdu.

Silahlı saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 yaralı buradaki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Göğsünden vurularak ağır yaralanan bar çalışanı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; barın önünde başından ağır yaralanan bir müşteri ise yoğun bakıma alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşadığı bar ve çevresinde inceleme yapıp delil topladı. Bu arada barın çevresindeki iş yerlerinin camlarına da kurşunların isabet ettiği görüldü. Ekipler saldırıyı gerçekleştiren cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.