Şişli'de iş merkezine 16. kumar baskını

Şişli'de kumar oynandığı gerekçesiyle 16. kez operasyon yapılan iş yerindeki 15'i kadın 50 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi'nde turizm şirketi adı altında faaliyet gösteren iş yerine, kumar oynandığı gerekçesiyle gece saatlerinde operasyon düzenledi.



İş yerinde yapılan aramada, bir adet rulet makinesi, 8 adet "black jack" masası ile yüzlerce oyun pulu ve kağıdı ele geçirildi.



Operasyonda, bu iş yerinde kumar oynadıkları ya da oynattıkları iddia edilen 15'i kadın 50 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, haklarında yasal işlem yapılmak üzere şubeye götürüldü.

