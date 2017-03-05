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Yaşam

Sisli havada tehlikeli gemi yolculuğu; yurt dışına çıkmaya çalışan 80 mülteciye polis engeli

1'i Alman, 1'i Iraklı 7 kişilik çete yakalandı

05 Mart 2017 17:20

Fatih'te bir otobüs ve dobloya bindirilerek sisli havada hurda bir gemi ile yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 80 mülteci yakalandı. Yapılan operasyonda, Alman, Irak ve Türk uyruklu 7 kişilik insan kaçakçılık çetesi çökertildi. 

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çetenin son günlerde İstanbul'da etkisini gösteren sisli havayı fırsata çevirmeye çalıştığı istihbaratını aldı.

Yolculuğa polis engeli

Fatih'de bir otobüs ve kamyonete tam 80 kişi bindi. Uuslararası insan kaçakçılık çetesini çökertmek için sivil 2 polis memuru da kaçak yolcuların arasında otobüse binmeyi başardı. Sisli bir havada, hurda bir gemiye binerek yurt dışına kaçma hayali kuran göçmenlerin arasında bulunan sivil polisler Esenler'de otobüsü durdurdu.

Şoförden otobüs sahibinin aranması istendi

Otobüs şoförü gözaltına alan polis ekipleri, şoförden otobüs arızalandı diyerek otobüs sahibini aramasını istedi. Otobüsün arızalandığını düşünen otobüs sahibi olay yerine gelir gelmek o da gözaltına alındı.

1'i Alman, 1'i Iraklı 7 kişilik çete çökertildi

Otobüs sahibi, kaçak yolcuları kendisine getiren kişilerin isimlerini polise verdi. Yapılan operasyonlarda, Türk uyruklu S.A., B.K., A.Ü., K.A., K.A., Irak uyruklu A.S. ve Alman uyruklu A.N. gözaltına alındı.

Sisli havada hurda gemi ile ölüme gideceklerdi

Yürütülen soruşturmada, çete üyelerinin kişi başı 5 bin dolar para karşılığı anlaştıkları kişileri Silivri'de bulunan hurda bir gemiye bindirerek açılmayı planladıkları belirlendi. ,

27'si Somali, 23'ü Suriye, 13'ü Pakistan, 7'si İran, 5'i Beyrut, 3'ü Afganistan ve 1'i Iraklı olmak üzere 80 göçmen ülkelerine sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderim Merkezi'ne gönderildi. 

 

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