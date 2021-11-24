Şişli Etfal Hastanesi'nin taşınması kararı protesto edildi

Şişli Etfal Dayanışması, Şişli Etfal Hastanesi’nin taşınması yönündeki kararı protesto etti. Dayanışma üyeleri 11 Aralık'ta da Cevahir AVM önüne çağrı yaptı.

İstanbul'daki Şişli Etfal Hastanesi’nin bazı bölümleri, o bölgede yaşayan yurttaşların itirazlarına rağmen Sarıyer ve Seyrantepe'ye taşındı.

Şişli Etfal Dayanışması, hastanenin taşınması yönündeki karara karşı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Musa Piroğlu ve çok sayıda sağlık emekçisi katıldı. Açıklamada, “Etfali geri istiyoruz” pankartı açılırken, sık sık “Şişli Etfaldir, Etfal Şişlidir” sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan Etfal Dayanışmasından Betül Adatepe, Şişli Etfal Hastanesi'nin ikiye bölündüğünü hatırlatarak, "Bölgemizde kalan tek kamu hastanesi olan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Etfal’den boşalan yükün altında eziliyor." dedi.

Adatepe, “Sağlık çınarımızı, Etfal’i geri istiyoruz” sloganıyla 11 Aralık’ta saat 15.00’da Şişli Cevahir AVM önünde insan zinciri oluşturacaklarını belirtti.