Şişli Belediye Başkanı'nın koruması 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali B., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, koruma B'nin, Twitter hesabından, Erdoğan'a hakaret içerikli yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gerekli araştırmanın yapılması talimatı verildi. Talimat yazısında, Mehmet Ali B.'nin tespiti halinde gözaltına alınması istendi.

Mehmet Ali B. hakkındaki gözaltı kararını haber alması üzerine emniyete giderek teslim oldu. Mehmet Ali B., emniyetteki işlemlerinin ardından "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, konuyla ilgili Twitter hesabından "Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur." mesajını paylaşmıştı.

Tutuklandı

Erdoğan'a, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali B., tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Mehmet Ali B., sorgulanmak üzere Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüldü.

Mehmet Ali B., sevk edildiği mahkeme tarafından akşam saatlerinde tutuklandı.