Şişli Belediye Başkanı Sarıgül'e 'Ayazağa' davası

Sarıyer'e bağlanan Ayazağa Mahallesi'ndeki 4 arazinin Şişli Meslek Yüksekokulu'na devrinde Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e yetki veren kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle idare mahkemesinde dava açıldı.

Şişli'den alınarak Sarıyer'e bağlanan Ayazağa Mahallesi sakinlerinden Selçuk Bozkır, İstanbul İdare Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, 6360 sayılı 13 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Ayazağa, Maslak ve Huzur mahallelerinin Şişli Belediyesi sınırlarından Sarıyer Belediyesi'ne geçtiği hatırlatıldı.

Dilekçede, Şişli Belediye Başkanlığı'nın bunun üzerine Ayazağa Mahallesi'ndeki 4 arazinin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Şişli Meslek Yüksekokulu'na bedelsiz devrini, tahsisi ve/veya okul lehine intifa hakkı tesisi hususunda başkanlık makamına yetki verdiği anlatıldı.

Şişli Belediye Başkanlığı'nın, Ayazağa Mahallesi'nin yasa ile Sarıyer'e geçmesine rağmen Ayazağa halkı ve vatandaşların hakkı olan mülkiyetleri Şişli Meslek Yüksekokulu'na geçirmeye ve kullandırmaya çalıştığı kaydedilen dilekçede, ''Bu hususta mahalle sakinlerinin görüşü dahi alınmaksızın hakkımız olan mallar bizden kaçırılmaktadır. Ayazağa halkının kullanımı talep ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek kullanımlar yapılması gerekirken, Şişli Belediye Meclisi kendi belirlediği ve neye göre olduğu belli olmayan bir karar almıştır'' denildi.

Sarıgül'ün bu kararı, bölgede meslek yüksekokuluna ihtiyaç olup olmadığına bakmaksızın tamamen şahsi kanaatlere göre verdiği savunulan dilekçede, bölgede öncelikle ilk ve ortaokul ihtiyacı bulunduğu belirtildi.

Bu işlemin kabul görmesi halinde ileride Ayazağa'da yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak okul ve sosyal tesis alanı bulunamayacağı anlatılan dilekçede, ''Her şeyden önemlisi Meclis kararında fahiş bir hata yapılmıştır. Belediye Meclisi'nde böyle bir karar alınması açıkça hukuka aykırıdır. Yasalara göre, bu hususlarda başkanlık makamına yetki devredilemez. İşlemler halkın menfaati düşünülmeksizin bir takım siyasi hesaplarla yapılmaktadır. Bu nedenle öncelikle yürütmeyi durdurma kararı verilmeli, daha sonra da işlem iptal edilmelidir'' ifadelerine yer verildi.

Olayın geçmişi

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün talebiyle 12 Kasım 2012'de olağanüstü toplanan Belediye Meclisi, Ayazağa Mahallesi'ndeki 10628/1, 10627/2, 10627/6 ve 10627/1 ada/parsel numaralı taşınmazların, eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere, Şişli Meslek Yüksekokulu'na bedelsiz devri, tahsisi ve/veya okul lehine intifa hakkı tesisi hususlarında başkanlık makamına yetki verdi.

Böylece kanun gereği Sarıyer'e bağlanmasına karar verilen Ayazağa'daki 4 arazi aynı zamanda mütevelli heyeti başkanı da olan Mustafa Sarıgül tarafından, Şişli Meslek Yüksekokulu'na devredildi.

Maslak, Huzur ve Ayazağa mahallelerinin Şişli'den alınarak Sarıyer'e bağlanmasını da öngören Büyükşehir Belediyesi Kanunu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanıp 6 Aralık 2012'de Resmi Gazete'de yayımlandı.