Şişli Belediye Başkanı İnönü: Mustafa Sarıgül isterse demokratik hakkını kullanacak

İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ Belediye Meclisi’nin 2018 yılı ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü,\"Şişli Belediyesi\'ne tekrar aday olacağı iddia edilen Mustafa Sarıgül için,\"Belediye başkanlığına aday adayı olma hakkı var. Mustafa Bey da isterse demokratik hakkını kullanacak” dedi.

Şişli Belediye Meclisi’nin 2018 yılı ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi. Şişli halkı için yapılan çalışmalara değinilen toplantı Belediye Meclis Salonu’nda düzenlendi. Başkan H.Hayri İnönü toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“MUSTAFA SARIGÜL İSTERSE DEMOKRATİK HAKKINI KULLANACAK”

Belediye Başkanı Hayri İnönü, Şişli’ye aday adayı olacağı konuşulan Mustafa Sarıgül için, \"Mustafa Bey şu anda partimizin bir üyesi. Seçilme hakkı olan herkes adaylığını koyabilir. Bu normal bir şey. Belediye başkanlığına aday adayı olma hakkı var. Mustafa Bey da isterse demokratik hakkını kullanacak. Başkasının bu konuda yorum yapmasını son derece yanlış buluyorum. Tabi Mustafa Sarıgül’ün değişik bir tarzı var. Herkesi olduğu gibi kabul etmemiz lazım. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞİŞLİ’YE TEKRAR ADAY ADAYI OLMAK İSTİYORUM”

2019 Mart ayında yapılacak Yerel Yönetimler seçimlerine değinen Başkan İnönü, \"Yapılacak çok işlerimiz var. 2019’dan sonraki görev için Şişli’ye tekrar aday adayı olup belediye başkanı olmak istiyorum. Onun için Şişlilere sözüm var. Benim en büyük amacım Şişli’den giden malların tekrar Şişli’ye kazandırılması. Sonuçta bu mallar Şişli’nin malı. Toplam büyüklükleri 92 bin 276 metrekare olan milyonlarca dolar değerinde, 10 taşınmaz Şişli’ye iade edilene kadar mücadelemi sürdüreceğim. 2016 Ocak ayında başlattığım hukuk mücadelesinde önemli kazanımlar elde ettik. İdari Mahkemesi\'nden 13, Bölge Mahkemesi\'nden 6 ve Danıştay’dan çıkan 18 karar da Şişli’nin lehine sonuçlandı. Süreç olumlu bir şekilde devam ediyor. Şişli’nin malı Şişli’ye iade edilene kadar belediye başkanlığına devam etmek için adaylık başvurumu önümüzdeki hafta yapacağım” şeklinde konuştu.

2 LİRAYA SATILAN YERLEŞKE ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NE İADE EDİLDİ

Başkan İnönü ayrıca, Şişli Belediyesi’nin Mustafa Sarıgül başkanlığındaki döneminde Meclis kararıyla 2 liraya Bilgi Üniversitesi’ne satılan Kuştepe Yerleşkesi\'nin mahkeme kararıyla Şişli Belediyesi\'ne geçtiğinin müjdesini de verdi.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)