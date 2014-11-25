T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Şişeli işkence' ile suçlanan 6 polis tutuklandı

Sultanbeyli'de oturan Ş.Ş., adlı kişiyi dövdükleri ve makatına soda şişesi sokmaya kalktıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 polis memuru 'işkence' suçundan tutuklandı

25 Kasım 2014 21:54

İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'nde Ş.Ş.'ye karakolda makatına soda şişesi sokulmaya çalıştıkları, dayak attıkları ve ayak öptürdükleri iddia edilen 6 polis işkence suçlamasıyla tutuklandı. 

Adliyeye sevk edilen 6 polis memuru, Savcı tarafından sorgulandı. Savcı, polis memurlarını "işkence" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi 3. Sulh Ceza hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme de 6 polis hakkında tutuklama kararı verdi.

 

Karakolda işkence

 

15 gün önce meydana gelen olayda, Sultanbeyli’de otomotiv ve inşaat işleriyle uğraşan 26 yaşındaki Ş.Ş., iddiaya göre, kendisine gelen mahkeme celbini almak için Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi’ne gitmiş, polis merkezinden çıkarken, aralarında husumet bulunan tanıdığı iki grubu görerek yanlarına uğramıştı. Taraflardan birinin, karakolluk olduklarını söyleyerek, kendisinin araya girerek barıştırmasını istemesi üzerine, Ş.Ş. "Emniyet'e söyleyin, ne gerekiyorsa yapsın" demiş, evine gittikten yarım saat sonra da polis tarafından telefonla aranarak iki grubu uzlaştırması için karakola davet edilmişti.

Davet üzerine tekrar karakola giden Ş.Ş. burada işkenceye uğradığını öne sürmüştü. Ş.Ş., bir polisin ’Sen kimsin uzlaştırıyorsun bunları, kim zannediyorsun kendini’ diyerek kendisine vurmaya kalkıştığını, daha sonra ise ne olduğunu anlamadan polislerin coplarla, maden suyu şişeleriyle ve silah dipçikleriyle kafasına, eline vurduklarını iddia etmişti. Ş.Ş. ayrıca, polislerin soda şişesini zorla makatına sokmaya kalktıklarını da öne sürmüştü.

15 gün iş göremez raporu alan Ş.Ş., avukatıyla birlikte Anadolu Adliye Sarayı'na giderek polisler hakkında şikayette bulunmuştu.

 

Kamera muamması

 

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, bilirkişi heyeti 26 kameranın kaydettiği görüntüleri izlemiş, hazırladığı raporda, işkencenin yapıldığı iddia edilen odada ise kameranın bulunmadığını; Ş.Ş.'nin karakola sağlıklı girdiğini, ancak odadan çıkarken topalladığını ve destek alarak yürüdüğünü belirtmişti.

 

 

ETİKETLER

şişeli işkencepolistecavüzayak öptürme

İlgili Haberler

Karakolda şişeyle tecavüz girişimi, dayak, ayak öptürme!

İstanbul Sultanbeyli'de oturan Ş.Ş., polis merkezinde darp edilip işkenceye uğradığını öne sürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24