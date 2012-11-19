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Yaşam

Sis nedeniyel görüş mesafesi 70 metrenin altına düştü

Sürücülerin, sis nedeniyle dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça hava şartları normale dönene kadar bir süre beklemeleri istendi

19 Kasım 2012 13:09

Balıkesir'i İzmir, Bursa (İstanbul) ve Edremit Körfezi'ne bağlayan karayollarında etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi, yer yer 70 metrenin altına düşüyor. Düzce ve Bolu'da da etkili sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Balıkesir'de sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi, 70 metrenin altına kadar düşüyor.

Sabah erken saatlerden bu yana görülen yoğun sis, kentte ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'i İzmir, Bursa (İstanbul) ve Edremit Körfezi'ne bağlayan karayollarında etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi, yer yer 70 metrenin altına düşüyor.

Sürücülerin, sis nedeniyle dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça hava şartları normale dönene kadar bir süre beklemeleri istendi.

 

Düzce ve Bolu

 

Düzce ve Bolu'da da sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Düzce'de gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de sürücülere zor anlar yaşattı. D-100 karayolu Kaynaşlı, Gölyaka ilçesi Gölormanı ve D-655 Akçakoca-Düzce karayolu Boğaziçi mevkilerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Radar uygulaması yapan trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle uygulamaya ara vermek zorunda kaldı.

Öte yandan, Bolu'da da sis yaşamı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

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