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Erdoğan'a karşı Twitter'da kampanya: #SırtımızıDönüyoruz

Erdoğan'ın protestocu kadınlara 'Affedersiniz sırtlarını dönmüşler, ne anlama geldiği belli' sözleri tepkiye yol açmıştı

02 Haziran 2015 18:25

Dün miting için Iğdır'a gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sırtlarını dönerek protesto eden Iğdırlı kadınlar için "Şimdi geliyorum çok enteresan şurada bir grup, affedersiniz edebim müsaade etmiyor tabi de, sırtlarını dönerek işaret yapıyorlar. Şimdi ne anlama geldiği belli de, tabi edebimiz müsaade etmez” diyen Erdoğan'ın tartışmaya yol açan sözleri Twitter'da da gündem oldu.

Erdoğan'ın açıklamasına tepki olarak Twitter'da #SırtımızıDönüyoruz başlığıyla açılan etiket, en çok konuşulan konular arasında zirveye oturdu.

nediyor.com'da derlenen tweetler ve #SırtımızıDönüyoruz etiketi altında yapılan paylaşımlar şöyle: 

ETİKETLER

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