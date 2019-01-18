Sırt ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti, koluna sperm enjekte ettiği ortaya çıktı

İrlanda'da 33 yaşındaki bir hastanın, sırt ağrılarını dindirmek için herhangi bir tıbbi öneri almadan koluna kendi spermini düzenli olarak enjekte ettirdiği ortaya çıktı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de adı açıklanmayan 33 yaşındaki bir hasta, kronik sırt ağrısışikayetiyle doktora gitti.

Doktorlar, hastanın ön kolunda ciddi şekilde şişlik ve kızarıklık olduğunu fark etti.

Yapılan tetkiklerde hastanın sırt ağrısını geçireceği düşüncesiyle 18 ay boyunca koluna kendi spermini enjekte ettiği ve deri altı yangısı rahatsızlığına yakalandığı ortaya çıktı.

Irish Medical Journal'da da yer alan vaka için Dr. Lisa Dunne, hastanın herhangi bir tıbbi öneri almaksızın böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.