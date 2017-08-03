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Kültür-Sanat

Sırrı Süreyya Önder'den Nuriye ve Semih için kısa film: Yaşıyor

Film, Gülmen ve Özakça'nın cezaevinde yaşadıklarını anlatıyor

03 Ağustos 2017 18:32

KHK ile ihraç edilmelerinin ardından “İşimi geri istiyorum” talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı'nın önünde eylem başlatan ve şuanda Sincan Cezaevi'nde yatan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın cezaevinde yaşadıklarını anlatan ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya'nın yönetmenliğini yaptığı "Yaşıyor" adlı kısa film yayınlandı.

Tufan Taştan'ın, Nuriye ve Semih'in cezaevinde yaşadıklarından yola çıkarak yazdığı ve Sırrı Süreyya Önder'in yönettiği, "Yaşıyor" adlı kısa filmde Nuriye ve Semih'in her gece gardiyanlar tarafından “Öldün mü yaşıyor musun?” denilerek uyandırılması konu ediliyor.

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