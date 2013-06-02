Sırrı Süreyya Önder'den Kılıçdaroğlu'na: Yemezler gözüm!

Gezi Parkı'nda başlayan protestoların başından beri Taksim'de olan ve bu uğurda yaralanan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in taburcu olduktan sonra ilk işi yeniden Taksim Meydanı'na gitmek oldu. Önder, polisin Taksim Meydanı'ndan çekilmesinden sonra alana giren ilk isimlerden oldu.

Akşam saatlerinde katıldığı televizyon programında yaşananları değerlendiren Önder, olayların 5. gününde Taksim'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Taksim alanına gelmesini yorumlayan Önder, 'Direnişi biz başlatık. CHP ambulans arkasında giden fırsatçı taksi gibi konmak istedi. Yemezler gözüm...' diye konuştu.