T24 LogoT24 Logo
Politika

Sırrı Süreyya Önder'den Kılıçdaroğlu'na: Yemezler gözüm!

Önder: Direnişi biz başlatık. CHP ambulans arkasında giden fırsatçı taksi gibi konmak istedi. Yemezler gözüm

02 Haziran 2013 02:27

Gezi Parkı'nda başlayan protestoların başından beri Taksim'de olan ve bu uğurda yaralanan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in taburcu olduktan sonra ilk işi yeniden Taksim Meydanı'na gitmek oldu. Önder, polisin Taksim Meydanı'ndan çekilmesinden sonra alana giren ilk isimlerden oldu.

Akşam saatlerinde katıldığı televizyon programında yaşananları değerlendiren Önder, olayların 5. gününde Taksim'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Taksim alanına gelmesini yorumlayan Önder, 'Direnişi biz başlatık. CHP ambulans arkasında giden fırsatçı taksi gibi konmak istedi. Yemezler gözüm...' diye konuştu.

ETİKETLER

sırrı süreyya önderbdpistanbulkemal kılıçdroğlutaksimgezi parkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24