Sırrı Süreyya Önder'den 'haddini bil' diyen Arınç'a cevap

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın kendisine yönelik "Öcalan'ın karşısında hangi konumdasın, haddini bil!" sözleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Önder, açıklamasında "Esas provokasyon kamu düzenini salt polisiye tedbirlerle sağlamaya çalışmaktır. O kadarını bir onbaşı da yapar. Siz sözüm ona Bakansınız, biraz daha derin bir kavrayış beklenir. Size son önerim şudur: 'Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın. Ve boyca da dağlara erişemezsin" ifadelerine yer verdi.

"Sayın Arınç! Bana had bildirmeye kalkışmışsınız. Belki olan bitenden haberiniz yok. Belki de idrak edemiyorsunuz! Bu had bildirme dillerini hangi ara öğrendiniz? Kim size bu ruhsatı verdi? Had nedir? Sınırı nerede başlar? Bu sınırı kim tayin eder? Bakanlığınızın görev tanımı içinde var da biz mi bilmiyoruz? Sayın Öcalan Başmüzakerecilik sıfatını tarihi Newroz Bildirgesini yazdığı gün aldı. Türkiye'de demokratik bir barış, özgür eşit ve hakça bir yaşam isteyen bütün halkların iradesini siz de bir yasayla onayladığınız gün tescil edildi. Evet, bir Başmüzakereciniz daha var. O da; yasayla tariflediğiniz Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'dır. Üstelik sizin aslında girmek istemediğiniz, onların da aslında sizi almak istemediği Avrupa Birliği için fuzuli bir Başmüzakereciniz varken bu toprakların en kadim meselelerinden birini çözmek için neden olmasın, ne mani?"



Sırrı Süreyya Önder, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, 'nereden çıktı bu sekretarya' dediğiniz şey ve daha fazlası bu yasada mündemiçtir. Ortada gizli saklı ya da vehmedilen bir şey yoktur. Barış meselesi laubalilik kaldırmaz, ciddi bir iştir. Barış, 'Barış' diye de tekrarlanarak gelmez. Sistemli, şeffaf, yasal, demokratik ve cesur yaklaşımlar gerektirir. Bana gelince; Sayın Öcalan'ın da, Kandil'in de, Hükümetinizin de karşısında, barışı isteyen irade için katkı sunmaya çalışan, bütün yurttaşlarımızın canını ve hukukunu aziz bilen, bu halkın en az sizin kadar meşru bir vekiliyim. Konumum ve rolüm budur. Allah korusun yeniden bir çatışma koşullarına dönülürse biliniz ki, sizden daha fazla muazzep olacağım. Provokatör lafını size misliyle iade ediyorum. Esas provokasyon kamu düzenini salt polisiye tedbirlerle sağlamaya çalışmaktır. O kadarını bir onbaşı da yapar. Siz sözüm ona Bakansınız, biraz daha derin bir kavrayış beklenir. Size son önerim şudur: 'Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın. Ve boyca da dağlara erişemezsin."

Ne olmuştu?

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Başbakan Yardımcısı Arınç'ın, kendisi ve Pervin Buldan için "Bundan sonra İmralı heyetinde yer almayabilir" sözlerine tepki göstererek "Buna Sayın Arınç karar veremez. Buna sadece biz ve Sayın Öcalan karar verir. Arınç'ın varsa böyle bir yetkisi İmralı'ya gidecek devlet heyetinin kimlerden oluşacağına karar vermek için kullanabilir" demişti. Arınç da bunun üzerine Ak Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında HDP'ye sert eleştirilerde bulunmuştu. Arınç, "Beyefendinin ağzından çıkan sekreterya. Sen haddini bil kardeşim. Sen burada kendini hangi rolde görüyorsun? Kim baş müzakereci ya. Konuştuklarını bilsene. Hükümetİ zorda bırakmak için bundan daha iyi provokasyon olabilir mi?" demişti.