Arınç'tan Önder'e: Öcalan'ın karşısında hangi konumdasın, haddini bil!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, "Başmüzakereci Öcalan'dır." sözüne sert tepki gösterdi. Çözüm sürecini akıllı bir şekilde yürüttüklerini savunan Arınç, "Sen Öcalan'ın karşısında hangi konumdasın? Haddini bil!" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP İstanbul İl Başkanlığı il danışma meclisi toplantısına katıldı. Çözüm sürecinin siyasi bir süreç olduğunu anlatan Arınç, “Onu biz yürütmeye gayret ediyoruz. Ama Türkiye 'de terörün bitmesi, terör olayların sonlanması ve bu olayların artık asayişsizlik noktasına gelmesi ayrı bir konudur. Ne diyor Sayın Davutoğlu, Başbakanımız, 'Kamu düzeni esastır' kamu düzenini bozan hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Ama çözüm sürecini devam ettireceğiz.” diye konuştu.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, çözüm sürecini akıllı bir şekilde yürüttüklerini savunan Arınç, “Akıllı biçimde yürütürken yine sürecin inkıtaa (kesintiye ) uğramasını isteyenler dışarıda açıklamalar yapıyor. Birisi 'Öcalan başmüzakerecidir' diyor. Nereden bu sıfatı aldın sen? Kim verdi? Kim kiminle neyi müzakere ediyor? Sanki Avrupa Birliği'nde bir tane başmüzakerecimiz var, onun yanına biri daha eklendi. Beyefendinin ağzından çıkan laf bu; 'sekretarya' bilmem ne… Sen haddini bil kardeşim. Sen oraya gidip geliyorsun, oradaki insanla konuşmalar yapıyorsun. Sonra onlar alınıyor bir taraflarda değerlendiriliyor. Ve belli işler yapılıyor. Sen burada kendini hangi rolde görüyorsun Allah aşkına? Sen Öcalan'ın karşısında hangi konumdasın? Aldığın götürdüğün Kandil'deki insanlarla ilişki nasıl bir ilişki. Kim başmüzakereci, konuştuklarını bilsene! Hükümeti zor durumda bırakmak için bundan daha büyük provokasyon olabilir mi?” şeklinde konuştu