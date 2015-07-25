İmralı Heyeti Sözcüsü Sırrı Süreyya Önder'den Davutoğlu'na: İdraksız, yetkisiz ve çapsız...

İmralı Heyeti Sözcüsü, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kuzey Irak’ta bulunan PKK mevziilerine yönelik olarak gerçekleştirilen TSK operasyonuna sert ifadelerle tepki gösterdi. Davutoğlu’nun “iki polisimizi kalleşçe katledenlere karşı devlet sessiz kalmaz. Kamu düzenini bozan kim varsa hesabı sorulur. Tercihlerini yapsınlar” şeklindeki açıklamalarını eleştiren Önder, “Davutoğlu'na bu gazı veren güçler, onu en geç 6 ay içinde tarihin bile hatırlamayacağı siyasi çöplüğe gömeceklerdir” dedi.

ABD ile koalisyon yapılmasının nedeninin kendilerini savaş suçlusu olarak yargılanmaktan kurtarmak olduğunu iddia eden Önder “Bu idraksız, yetkisiz ve çapsız insanlara rağmen barış bu topraklarda egemen olacaktır” dedi.

ANF’den Ali Barış Kurt’a değerlendirmede bulunan Önder’in açıklamaları şöyle:

"Bu, askeri bir operasyon değil. Askerler eliyle askerler üzerinden yürütülen tamamen siyasi bir operasyondur. Şu an ülkede müstafi bir hükümet, demokrasinin ve kendi siyasi tarihimizin bütün temayüllerini yok sayarak, toplumsal maliyeti korkunç boyutlara ulaşabilecek bir iktidarda kalma, iktidarı terk etmeme savaşı başlatmıştır.

Biraz önce Davutoğlu'nun açıklamalarını izledim. İki tane vahim boyutu var; birincisi, halkın gözünün içine baka baka, kekeleyerek yalan söylüyor. Bundan daha vahimi; kendisinin tasfiyesini de içine alan bölgesel operasyonları, gelişmeleri kavramaktan aciz, yetenek ve kapasite sorunu olan bir müstafi başbakan izledik. Tarih şunu bir kenara yazsın; Davutoğlu'na bu gazı veren güçler, onu en geç 6 ay içinde tarihin bile hatırlamayacağı siyasi çöplüğe gömeceklerdir. Davutoğlu an itibarıyla Suat Hayri Ürgüplü, Ferit Melen, Naim Talu ve benzerleri gibi bir ara rejim başbakanıdır. Eğer kendisinde siyasi onur ve demokratik bir cesaretin kırıntısı kalmışsa, seçimden önce bütün halkın gözü önünde, 'ben tek başına iktidarı kuracak çoğunluğu elde edemezsem görevi bir başka arkadaşıma devrederim' sözünün gereğini yapar. Haddi ve hakkı olmadan bize ve partimize erdem nutukları atmadan önce Cumhurbaşkanı'ndan zılgıt yedikçe çark ettiği politikalarını hatırlasa iyi olur. Bütün bu emperyalist güçlerin sopası olma histerisinin sebebi, uluslararası kamuoyunda savaş suçlusu olarak yargılanmalarına kadar varacak süreci durdurma pazarlığı ve telaşıdır.

'Bu çapsızlara rağmen barış egemen olacak'

Bu idraksız, yetkisiz ve çapsız insanlara rağmen barış bu topraklarda egemen olacaktır. Ancak bunlar memleketin acılarını çoğaltmadan, büyük yorgunluklar yaşatmadan, bu noktaya gelmeye niyetli ve hazır değildir."

Eşbaşkanlar ve vekiller karar alacak

Önder, bugün bütün siyasi kurumların eş başkanları ve İmralı Müzakere Heyeti'nin, salı günü de bütün vekillerin bir araya geleceğini, ortak süreç kararları çıkarıp kararlılıkla hayata geçireceklerini bildirdi.

Önder, operasyonların ardından hükümet yetkilileriyle bir temas kurmadıkları bilgisini de verdi.