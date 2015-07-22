Sırrı Süreyya Önder: İzleme heyeti oluşsaydı Öcalan PKK’ya silah bırakma kongresi için tarih verecekti!

Sırrı Süreyya Önder, çözüm süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. "İzleme heyeti konusunda hükümetle anlaşmaya varıldığını söyleyen Önder, "Daha sonra hükümete yakın bir kanalda birden izleme heyeti konusunda isimler çıkmaya başladı. Köşk’ten bu kanala servis yapılmış" iddiasında bulundu. Önder, "İzleme heyetinin nezaretinde gerçekleşecek olan bu görüşmede Abdullah Öcalan PKK’ye silah bırakma kongresi için tarih vererek, bir çağrı yapacaktı." diye de ekledi.

İmralı heyetinin geçen Mart ayında PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesinin ardından hükümetle süreci üçüncü göz olarak takip edecek izleme heyeti konusunda mutabıkata vardıklarını açıklayan Sırrı Süreyya Önder, canlı telefon bağlantısıyla katıldığı CNN Türk’teki "Ne Oluyor" programında “Daha sonra basında birden izleme heyeti konsunda isimler çıkmaya başladı. Yalçın Akdoğan isimleri kimin sızdırdığını sordu. Ben de bizim arkadaşların bir bilgi vermediğini söyledim” dedi.

'Köşk'ten o kanala servis yapılmış'

Olayın ardından bu isimlerin ilk olarak hangi kanal ve internet sitesinde çıktığına dair RTÜK’ten bilgi istediğini söyleyen Önder, “İlk olarak hükümete yakın bir kanal altyazı olarak isimleri geçti. Bunu Akdoğan’a ilettim, Yalçın Bey de bu konuda ikna oldum. Akabinde Cumhurbaşkanı sabah bir yurt dışı ziyaretine gidiyordu ve aynı kanalın muhabiri Erdoğan’a izleme heyetini sordu. Cumhurbaşkanı da bunun üzerine ‘Doğru bulmuyorum’ yanıtını verdi. Anlaşıldı ki Köşk’ten bu kanala servis yapılmış” diye konuştu.

Bunun hazırlanılmış bir hadise olduğunu söyleyen Önder, “Bu mutabıkat sağlandıktan sonra umutlanmıştık çünkü bundan sonraki ilk görüşme izleme heyetinin nezaretinde olacak ve bu görüşmede Öcalan PKK’ye silah bırakma kongresi için tarih vererek bir çağrı yapacaktı. Ancak izleme heyeti işi Köşk tarafından kesintiye uğratılınca bu çağrı yapılamadı” ifadelerini kullandı.