Sırrı Süreyya Önder: Devlet sayın Öcalan'a mahkumdur

Abdullah Öcalan'nın 5 Nisandan bu yana tecrit altında olmasıyla berber bunun tartışmalarıda git gide büyümekte. HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin bir savaş ilanı olduğunu belirterek, "Devlet Sayın Öcalan'a mahkumdur. Mecbur da değil, mahkumdur." diyerek Öcalansız bir çözümün olmayacığını vurguladı.

ANF'de yer alan habere göre; Önder, öz yönetime de değinerek, "Öz yönetimin ruhunu, gerekliliklerini her bir kurumumuz kendi alanında hayata geçirmelidir" ifadelerini kullandı.

Tecrit savaş ilanıdır

Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin bir an önce sona ermesini de isteyen Önder, şöyle dedi: "Devlet Sayın Öcalan'a mahkumdur. Mecbur da değil, mahkumdur. Dolayısıyla gelinen noktada şunu değerlendirdiklerini sanıyorum; Sayın Öcalan'ın gelişmelerde işaret ettiği neler varsa, bir kâhin gibi siyasi öngörüsü neredeyse süreçle ilgili en ufak bir sapmaya uğramadı. Bütün bunlar gerçekleşti. Devletler milyarlarca Dolar ayırıyorlar bunlara; istihbaratıyla, analistleriyle, şunları bunlarıyla. Sayın Öcalan dört metrekarelik hücresinden bütün bunları görüyor. Artık tartışmayacak şey var; tecrit demek Kürt halkına ve onun iradesine savaş ilanı demektir. Dolayısıyla devletin ne yapacağına bir an önce karar vermesi; kararını barış ve demokrasi lehine kullanmak istiyorsa Sayın Öcalan'ın yeniden yol göstericiliğine müracaat etmesi kaçınılmazdır."