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Spor

Sırrı Sakık'tan Dersimspor'u 5-1 yenen Galatasaray'a: Gücünüz mağdura mı yetiyor, nedir bu kibir!

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Dersimspor'u 5-1 yendiği maçın ardından, Sırrı Sakık'tan ilginç bir tepki geldi

26 Ekim 2016 17:11

Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Galatasaray'ın Dersimspor'u 5-1 yenmesinin ardından "1-0 da işinizi görürdü. Gücünüz mağdura mı yetiyor?" diyerek tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. ön eleme turunda Dersimspor'u 5-1 mağlup ederek gruplara kalan Galatasaray'a eski milletvekilinden şaşırtan bir tepki geldi.

HDP'nin eski milletvekili Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray 1-0'da işinizi görürdü... Gücünüz mağdura mı yetiyor...! Nedir bu kibir... nedir bu ihtiras... kibirin sonu kabir" dedi. 
 

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