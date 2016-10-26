Spor
Sırrı Sakık'tan Dersimspor'u 5-1 yenen Galatasaray'a: Gücünüz mağdura mı yetiyor, nedir bu kibir!
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Dersimspor'u 5-1 yendiği maçın ardından, Sırrı Sakık'tan ilginç bir tepki geldi
Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Galatasaray'ın Dersimspor'u 5-1 yenmesinin ardından "1-0 da işinizi görürdü. Gücünüz mağdura mı yetiyor?" diyerek tepki gösterdi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. ön eleme turunda Dersimspor'u 5-1 mağlup ederek gruplara kalan Galatasaray'a eski milletvekilinden şaşırtan bir tepki geldi.
HDP'nin eski milletvekili Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray 1-0'da işinizi görürdü... Gücünüz mağdura mı yetiyor...! Nedir bu kibir... nedir bu ihtiras... kibirin sonu kabir" dedi.
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