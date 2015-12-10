Sırrı Sakık'tan, Demirtaş'ın 'Erdoğan sevdalıları' cevabı: Buna açıklık getirmesi lazım

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, bir grup gazeteci ile yaptığı sohbette partisindeki bazı isimlerin “Erdoğan sevdalısı” olduklarını ve bu yüzden milletvekili listesi dışında kaldıklarını söyledi. Demirtaş'ın sözleri üzerine HDP Eski Milletvekili ve Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Sırrı Sakık, “Buna açıklık getirmesi lazım” dedi.

Al Jazeera’nın haberine göre, Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarına HDP eski milletvekilleri Sırrı Sakık, Hasip Kaplan tepki gösterdi. Sırrı Sakık Demirtaş’ın açıklamasına şu sözlerle cevap verdi: “Buna açıklık getirmesi lazım, her tarafa çekilecek açıklamalara gerek yok. Direkt isim söylemesi gerek. Ben dimdik bir siyasetçiyim, insan hakları gününde yani bugün 7.5 yıl hapis istemiyle yargılanıyorum. Bütün haksızlıklara karşı dimdik duruşumdan dolayı her seçimde aday olmam için birkaç ilden teklif alırım. Üstelik ben eski değilim, halen aktif siyasetin içindeyim. Uzun yıllardır hareketimizin önem verdiği bir kentte seçimi kimse alamamış ben iki defa almışsam bunun bir anlamı vardır. Ben siyaseten yola devam ediyorum.”

Hasip Kaplan: Demirtaş'a sormak lazım

7 Haziran döneminde liste dışı kalan vekillerden biri de Hasip Kaplan. Kaplan’ın ismi de bu doğrultuda dile getiriliyor. Kaplan da bu değerlendirmelere “Partide iki dönem kuralı var. Ben bu kural yüzünden aday olmadım. Kimi kastettiğini Demirtaş’a sormak lazım” diye cevap verdi.

Demirtaş’ın hedef aldığı konusunda bir çok HDP kaynağının hemfikir olduğu isimlerden biri ise Hakkari eski milletvekili Adil Zozani. Liste dışı kaldığı 1 Kasım seçimleri sonrasında konuşan Zozani, “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganının yanlış olduğunu açıkça dile getirmişti. Zozani, parlamenter sistem tartışmasına kapıları kapatmanın doğru olmadığını söylemişti.

Bu üç isim de bugün milletvekili değil. Demirtaş da zaten açıklamasında "bunlar eski milletvekilleri" dedi. Ancak parti içinde çözüm sürecinin geldiği noktada HDP’nin rolü ve hükümet ile ilişkiler tartışmasını da dikkate alan bazı kaynaklar Selahattin Demirtaş’ın halen milletvekili olan bazı isimleri de kastetmiş olabileceği görüşünde.