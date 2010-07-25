T24- Sinema sanatçısı 66 yaşındaki Sırrı Elitaş, ‘Madende Tuzak’ filminin çekimleri için geldiği Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Elitaş’ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Yönetmenliğini Ferhat Bahadır ve Fehmi Aktan, yapımcılığını Cemil Kızılarslan’ın yaptığı filmin çekimleri için 15 gün önce Ereğli’nin Kandilli Beldesi’ne gelen ekip, bu sabah üzücü bir olayla karşılaştı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi’ne ait misafirhanede kalan film ekibinden yönetmen Fehmi Aktan, saat 10.30 sıralarında kahvaltıya çağırmak için filmin başrol oyuncularından Sırrı Elitaş’ın odasına gitti. Aktan, kapıya vurmasına rağmen cevap gelmeyince arkadaşlarıyla kapıyı kırarak içer iye girdi. Filmde, ‘ağa’ rolünü oynayan Elitaş’ı yerde baygın halde bulan Fehmi Aktan ve arkadaşları, 112 Acil Servis’ten yardım istedi.



Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sırrı Elitaş, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Elitaş, yoğun bakıma alındı. Ayaklarında ve karın bölgesinde morluklar oluştuğu belirtilen Sırrı Elitaş’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.



Film ekibi, Sırrı Elitaş’ın rahatsızlığı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Hastane önünde bekleyen yönetmen Fehmi Aktan, Elitaş’ın daha önce de beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Sırrı Elitaş’ın kapıyı açmaması üzerine şüphelenip içeriye girdiklerini belirten Aktan, “Karın boşluğu ile ayaklarında morluklar olduğunu gördük. Morluklara bakıldığında 3- 4 saat öncesinden bu olay gerçekleşmiş. Hemen 112 Acil Servis’e durumu bildirdik. Ereğli’den ambulans gelene kadar, Kandilli’den bir ambulans geldi. Ancak, ambulansta ne bir sağlık görevlisi ne de tıbbi cihazlar yoktu. Doktorlar, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bize söyledi” diye konuştu.



Dizi ve film çekimleri için Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesine gelen sinema sanatçısı Sırrı Elitaş, beyin kanaması geçirdi.Alınan bilgiye göre, yönetmen Ferhat Bahadır’ın çekeceği "Gizemli Yol" adlı dizi ve "Madende Tuzak" filmi için Elitaş’ın da aralarında bulunduğu ekip Ereğli’ye geldi.





Daha sonra detay görüntülerin çekilmesi amacıyla Kandilli beldesine giden film ekibi, kalacakları Türkiye Taşkömürü Kurumu misafirhanesine yerleşti.Film çekiminin başlaması üzerine yönetmen Bahadır, ekipte Elitaş’ın olmadığını fark edince odasına gitti. Kapıyı çalması ve seslenmesine rağmen yanıt alamayan Bahadır ve yanındakiler, içeriye girdiklerinde Elitaş’ı yatak ile kalorifer peteği arasında baygın vaziyette buldular.Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan sanatçı, daha sonra ambulansla İstanbul Medipol Hastanesi’ne sevk edildi.Hastane Başhekimi Muharrem Erdem, hastanelerine getirilen sanatçının, tetkiklerde beyin kanaması teşhisi konularak yoğun bakıma alındığını, daha sonra İstanbul’a sevk edildiğini söyledi.



