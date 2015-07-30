Şırnak'taki çatışmanın ardından, F-16'lar Kuzey Irak'taki PKK kamplarını bombaladı

Şırnak'ta yol emniyeti alan Görmeç Jandarma Taburu'nda görevli askerlere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmesinin ve açılan ilk ateşte bir subay, bir erbaş ve bir er olmak üzere 3 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK kamplarına bomba yağdırdı.

DHA'dan Uğur Ergan'ın haberine göre, Şırnak'ta bugün biri subay 3 askerlerin öldürülmesinden sonra PKK'ya yönelik Küpeli Dağı'nda helikopterler desteğinde operasyon devam ederken, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları ise bir kez daha PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarını havadan bombaladı.

Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB)'nın resmi internet sitesinde 'Flaş haber' olarak verilen habere göre, savaş uçakları PKK'nın Zap, Metina ve Haftanin bölgelerindeki kamplarını bombaladı. Türk savaş uçaklarının Gare Dağı üzerinde de uçuş yaptığı belirtilirken, Haftanin'deki kampların bombalanmasının Uludere'nin Gülyazı ve Ortasu köylerinden de görüldüğü ifade edildi.