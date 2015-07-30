Şırnak'ta jandarma taburuna ateş açıldı; 3 şehit

Şırnak'ta yol emniyeti alan Görmeç Jandarma Taburu'nda görevli askerlere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Açılan ilk ateşte bir subay, bir erbaş ve bir er olmak üzere 3 asker hayatını kaybetti. Bir PKK'lı öldürüldü. Güvenlik kuvvetleri ile PKK'lılara arasında çatışmalar sürüyor.

GenelKurmay'dan yapılan açıklamada, olay bölgesine İHA, silahlı helikopterler ve komandoların sevk edildi belirtilerek bir PKK'lının öldürüldüğü bildirildi. Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:

"30 Temmuz 2015 günü saat 09.10 sularında, Kara Kuvvetleri 6’ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına (Şırnak/Akçay) ait Görmeç ve Seslice Üs Bölgelerine izinden dönen personeli götürmek üzere planlanan konvoyun yol emniyetini almak için görevlendirilen unsurlarımıza, Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından yapılan saldırı neticesinde; bir subay, bir erbaş ve bir er olmak üzere üç kahraman personelimiz şehit olmuştur. Olay bölgesine İHA, silahlı helikopterler ve komando unsurları sevk edilmiş, bir terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlere yönelik operasyon devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."