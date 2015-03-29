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Yaşam

Şırnak'taki arazi kavgasında ölen 2 kadın kendini kurşunlara siper etmiş

Şırnak'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı

29 Mart 2015 17:17

Şırnak Yağmurca Köyü'nde, Çalış ve Yağan aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmada, hayatını kaybeden 2 kadının kendsilerini kurşunlara siper ettiği belirlendi.

Radikal’de yer alan habere göre, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yağmurca Köyü'nde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen, 2'si kadın 3 kişinin öldüğü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin yaralandığı atışmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Erkekler arasında silahlı çatışma çıktığını gören 29 yaşındaki Kevi Çalış, 25 yaşındaki Özgün Yağan, 24 yaşındaki Kadriye Yağan ve 23 yaşındaki Şirin Yağan, onları durdurmak için kendilerini düşünmeden kendilerini ortaya attı.

Kadınların araya girmesine rağmen erkekler çatışmayı sürdürünce vurulan Kevi Çalış ve Özgül Yağan kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi. Ağır yaralanan Kadriye Yağan ve Şirin Yağan'ın ise tedavileri sürüyor.

Köydeki erkeklerin çatışmasına kendilerini siper ettikleri için hayatlarını kaybeden kadınların cenazeleri dün gece otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, ağır yaralı olan kadınlar Diyarbakır ve Mardin'deki hastanelerde tedavileri sürüyor.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı Yağmurca Köyü'ne giriş ve çıkış yasağı devam ederken, ölen 2 kadın ile 1 erkeğin cenazelerinin ne köye getirilip toprağa verileceği henüz bilinmiyor.

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