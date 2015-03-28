Şırnak'ta arazi kavgası; 3 ölü, 10 yaralı

Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Yağmurca Köyü'nde yaşayan ve aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 10 kişi de yaralandı.

Ramazan İmrağ ve Bayram Kaplan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Yağmurca Köyü'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 2 aile fertleri arasında bugün saat 15.30 sıralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki aileye bağlı fertler, tabanca ve otomatik tüfeklerin de kullanıldığı çatışmaya girdi. Köyde kendi aralarında çatışan ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen ailelerden, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 10 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun da ağır olduğu belirtilirken, Mardin'in Midyat ve Nusaybin ile Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi İlçeleri'nden destek için ambulans çağırıldı. Yararılar, Cizre ve İdil'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın duyulmasının ardından jandarma ekipleri Yağmurca Köyü'ne sevk edildi. Olay yerine gelen ve aralarında jandarma komandoların da bulunduğu askerler köyü ablukaya aldı. Giriş çıkışlara izin verilmezken, güvenlik güçleri olayın büyümemesi için köy çevresinde ve köydeki her evin önünde sıkı önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.