Şırnak’ta yürüyüşe müdahale, 2 kadın yaralandı

Cizre ve Silopi’de devam eden sokağa çıkma yasağı ve çatışmaları protesto için Şırnak’ta düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahale sırasında 23 yaşındaki Leyla Batıbey ve 85 yaşındaki Leyla Bilgili’yi yaralandı.

DİHA’nın haberine göre HDP Şırnak il binası önünde toplanıp Cumhuriyet Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçen ve aralarında HDP’li milletvekilleri Osman Baydemir, Leyla Birlik, Ayşe Başaran ve Alican Ünlü’nün de olduğu kitleyi polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Gaz bombaları nedeniyle biri yaşlı iki kadın yaralandı. Gruptakiler yaralı iki kadını alan dışına çıkararak kurtardı. Kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralılarla birlikte hastanede olan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi.