T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şırnak’ta yürüyüşe müdahale, 2 kadın yaralandı

Cizre ve Silopi’deki sokağa çıkma yasakları protesto edildi

27 Aralık 2015 19:45

Cizre ve Silopi’de devam eden sokağa çıkma yasağı ve çatışmaları protesto için Şırnak’ta düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahale sırasında 23 yaşındaki Leyla Batıbey ve 85 yaşındaki Leyla Bilgili’yi yaralandı.

DİHA’nın haberine göre HDP Şırnak il binası önünde toplanıp Cumhuriyet Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçen ve aralarında HDP’li milletvekilleri Osman Baydemir, Leyla Birlik, Ayşe Başaran ve Alican Ünlü’nün de olduğu kitleyi polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Gaz bombaları nedeniyle biri yaşlı iki kadın yaralandı. Gruptakiler yaralı iki kadını alan dışına çıkararak kurtardı. Kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

 Yaralılarla birlikte hastanede olan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi.

ETİKETLER

şırnakcizresilopisokağa çıkma yasağıyürüyüşprotesto

İlgili Haberler

TİHV: Sokağa çıkma yasaklarında 124 sivil öldürüldü

“Bu yasaklar süresince insanların en temel yaşam ve sağlık hakları ihlal edildi"

Cizre'de öldürülen Miray bebeğin amcası: Başka bebekler ölmeden bu savaşı durdurun...

Cizre ve Silopi’de sokağa çıkma yasağı 14 Aralık’tan bu yana sürüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24