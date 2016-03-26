Şırnak'ta şehit düşen polisin dedesi: Ağlama yavrum...

Şırnak'ta PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda şehit olan 14 aylık Özel Harekat polisi 23 yaşındaki Osman Belkaya, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Şehit polisin annesi Afet oğlunun tabutuna sarılıp, "Geldiğinde 'bir sürprizim var' diyordun. Bu muydu sürprizin? Ben sana doyamadım, veremem kara toprağa" diyerek göz yaşı döküp, ağıtlar yaktı. Polis olan şehit babası Yakup Belkaya da "Doyamadım oğlum sana doyamadım" diyerek haykırdı. Şehidin dedesi Abdullah Onar da torununun tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı. Şehit polis Osman Belkaya'nın tabutunun başında saygı nöbetinde bulunan bir merasim polisinin saygı duruşundayken gözyaşı dökmesine dayanamayıp, akıttığı göz yaşını mendiliyle silen Abdullah Onar, "Ağlama yavrum, düşmanı sevindirme. Biz gururluyuz" dedi.



Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında, keskin nişancı ateşiyle şehit olan 2 yıllık Özel Harekât Polisi Osman Belkaya için Şefaatli Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat ve Sorgun'da programı olmasına rağmen, şehit ailesine taziyeye geldi ve cenazeye katıldı. Cenazeye Erdoğan ile birlikte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, emniyet ve askeri personel, şehidin yakınları ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehit polis Osman Belkaya'nın bayrağa sarılı tabutu, cenaze aracı ile tören alanına getirildi. Bu sırada şehidin babası Yakup Belkaya, oğlunun fotoğrafı ile tabutun önünde tören alanına yürüdü. Şehidin cenazesinde göz yaşı döken anne Afet, "Beni şehit annesi yaptın. Geldiğinde 'bir sürprizim var' diyordun. Bu muydu sürprizin? Ben sana doyamadım, veremem kara toprağa" diye tabuta sarılarak ağıtlar yaktı. Anne Afet, "Yavrum üşür, beni de onun yanına koyun, ben sarılır ısıtırım" diyerek göz yaşı döktü.

Şehidin 3'ü kız 4 çocuk babası olan polis Yakup Belkaya, "Doyamadım oğlum sana doyamadım" diye haykırdı. Şehidin kız kardeşlerinden Kafiye ise polis kıyafetiyle geldiği cenaze töreninde ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Abim kurban olurum sana. Sana nasıl kıydılar. Seni koklamaya kıyamıyorduk" diye ağıtlar yaktı. Şehidin diğer kardeşleri Serap ve İrem de ayakta durmakta güçlük çekerek tabuta sarılıp göz yaşı döktü.

Şehit polis Osman Belkaya'nın cenazesinde Şefaatlili gençler ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütü aleyhine 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Şehit polis Belkaya cuma namazı ve ardından kılınan cenaze namazından sonra tabutu polislerin omzunda tekrar cenaze aracına konuldu, Şefaatli Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

