T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Şırnak'ta PKK, evini terk edenlere ateş açtı”

Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı bu gece saat 23.00'te başlıyor

14 Mart 2016 22:43

Şırnak’ta bugün saat 23.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı öncesinde evini terk etmeye çalışanlara PKK’lılar izin vermediği iddia edildi. PKK’lıların açtığı ateş sonucu arabasıyla kaçmaya çalışan Cafer Demir isimli vatandaşın sırtından yaralandığın bildirildi.

Operasyonların başlamasının ardından, Şırnak merkezde bugün saat 23.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, PKK’lılar Gazipaşa Mahallesi’ndeki Ömer Kabak Meydanı’nda ellerinde silahlarla yol keserek, ilden ayrılmak isteyen vatandaşları araçları ile birlikte durdurdu. 3 vatandaşın aracına el koyup yaktığı öne sürülen PKK’lılar, oluşturulan barikatı aracı ile aşıp kaçan 43 yaşındaki Cafer Demir’in aracına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ateşte Cafer Demir, sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı halde aracına Şırnak Devlet Hastanesi’ne kadar süren Demir, burada tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

PKK’lıların ayrılmak isteyen 9 vatandaşın aracına el koyduğu belirtildi. Aracına el konulduğu iddia edilen M.K., "Arkadaşımdan emanet aldığım araçla çocuklarımı evden alacaktım. Örgüt mensubu araca el koydu ve gözümün önünde ateşe verdi. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

 

ETİKETLER

şırnaksokağa çıkma yasağıcafer demirateşpkk

İlgili Haberler

İçişleri Bakanı Ala: Yüksekova, Şırnak ve Nusaybin'de operasyonlara başlayacağız

"Operasyon anı yerel valilikler tarafından vatandaşa bildirilecek"

Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Şırnak merkezde bugün saat 23.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24