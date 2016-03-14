“Şırnak'ta PKK, evini terk edenlere ateş açtı”

Şırnak’ta bugün saat 23.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı öncesinde evini terk etmeye çalışanlara PKK’lılar izin vermediği iddia edildi. PKK’lıların açtığı ateş sonucu arabasıyla kaçmaya çalışan Cafer Demir isimli vatandaşın sırtından yaralandığın bildirildi.

Operasyonların başlamasının ardından, Şırnak merkezde bugün saat 23.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, PKK’lılar Gazipaşa Mahallesi’ndeki Ömer Kabak Meydanı’nda ellerinde silahlarla yol keserek, ilden ayrılmak isteyen vatandaşları araçları ile birlikte durdurdu. 3 vatandaşın aracına el koyup yaktığı öne sürülen PKK’lılar, oluşturulan barikatı aracı ile aşıp kaçan 43 yaşındaki Cafer Demir’in aracına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ateşte Cafer Demir, sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı halde aracına Şırnak Devlet Hastanesi’ne kadar süren Demir, burada tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

PKK’lıların ayrılmak isteyen 9 vatandaşın aracına el koyduğu belirtildi. Aracına el konulduğu iddia edilen M.K., "Arkadaşımdan emanet aldığım araçla çocuklarımı evden alacaktım. Örgüt mensubu araca el koydu ve gözümün önünde ateşe verdi. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.