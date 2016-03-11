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İçişleri Bakanı Ala: Yüksekova, Şırnak ve Nusaybin'de operasyonlara başlayacağız

"Operasyon anı yerel valilikler tarafından vatandaşa bildirilecek"

11 Mart 2016 16:52

İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Operasyon anı yerel valilikler tarafından vatandaşa bildirilecek. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yüksekova, Şırnak ve Nusaybin'de operasyonlara başlayacağız" dedi.

Ala, bölgedeki operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Efkan Ala'nın konuşmasından satır başları şöyle: 

''Nerede barikat varsa temizlenecek. Yüksekova, Şırnak ve Nusaybin'de operasyonlara başlayacağız. Vatandaşımızın daha rahat yaşama imkanı sunulacak. Bu uygulama yapılırken operasyon anı yerel valilikler tarafından vatandaşa bildirilecek ve hazırlıklar yapıldıktan sonra operasyonlar gerçekleştirilecek. 3 bölgede çukurlar ve barikatlar var. Vatandaşa sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Vatandaşın evinin önünü çukura dönüştürenlere çağrımızı hep yaptık. Vatandaşa eziyet için kimse kamu görevine gelmiyor. Herkes sandıktan aldığı oyun değerini bilmelidir.

Şimdi Cizre'de Sur'da operasyonlar bitti. Şimdi de arama tarama faaliyetleri devam ettiği için sokağa çıkma yasakları devam etmektedir. Operasyonlar ve çalışmalar bittiğinde her ailenin her bir sorunnuna dokunan hizmet anlayışı ile vatandaşımızın yanında olacağız. Biz hizmet isteyenin yanında hizmet verenlerdeniz. Bir an önce herkesin bu sorunların en az maliyetle çözülmesi için ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. Vatandaşımıza hizmette sınır yok ama vatandaşımızın düzenini bozmak isteyenlerle mücadelemiz sürecektir.

Önümüzdeki dönemde Nevruz'u bir bahar şenliği olarak kutlamak isteyenlerin yanında oluruz. Biz de her sene milletimize yakışır şekilde kutlanması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Her zaman provokasyon yapmak isteyenler olacaktır. Bunun için gerekli önlemlerin yerine getirilmesi gayreti içerisinde olacağız.''

 

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