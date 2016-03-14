Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Operasyonların başlamasının ardından, Şırnak merkezde bugün saat 23.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"14 Mart 2016 Pazartesi günü saat 23.00'den itibaren Şırnak il merkezinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanmış çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."