Şırnak’ta korkutan yangın

ŞIRNAK’ta İl Özel İdaresi eski binasında sabah erken saatlerde çıkan yangın, çevrede korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin 50 metreyi aştığı yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi.



Bugün saat 07.00 sıralarında, önceden Şırnak İl Özel İdaresi'nin bulunduğu 3 katlı binanın, kafeteryanın bulunduğu çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında alevler 50 metreyi aşarken, görenler korkulu anlar yaşadı. Yangına Şırnak Belediyesi, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt Komando Tugay’ına ait itfaiye araç ve ekipleri tarafından müdahale etti. Bir çok vatandaş da yangın söndürme tüpleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevlerin etkisiyle çevre binaların üst katlarındaki dairelerin camları patlarken, alt kattaki daireler de yangından hasar gördü.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, özel idare eski binasının çatı katının tamamen yanmasına neden oldu. Yangında yükselen duman ve alevler ise Şırnak’ın her mahallesinden rahatlıkla göründü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





