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Yaşam

Şırnak'taki kazılarda 4 kişinin cesedine ulaşıldı

1994 yılında gözaltında öldürüldükleri iddia edilen 7 köylüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan kazılarda, 4 kişinin cesedine ulaşıldı

24 Ekim 2013 01:38

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ormaniçi köyünde 1994 yılında gözaltına alındıktan sonra öldürüldükleri iddia edilen 7 köylüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan kazılarda, 4 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Ormaniçi köyünde 4 Haziran 1994 günü gözaltına alındıkları iddia edilen ve isimleri belirlenemeyen 3 kişi ile köy sakinlerinden Mehmet Özkan, Mehmet Kaya, Şerif Ekin, Abdulselam Demir'in aileleri, yakınlarının öldürüldüklerini ve toplu mezara gömüldüklerini ileri sürerek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Savcılığın talebi üzerine Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, Ormaniçi köyünde, kazı çalışması başlatmıştı. 
Devam eden kazı çalışmasını öldürüldükleri iddia edilen köylülerin yakınları, avukatları ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de izledi. 
 

Giysilerinden mermi çekirdekleri çıktı

 
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kazı alanına yakınlarını kaybeden aileler ve avukatları dışında kimse alınmazken çalışmalar sırasında 4 kişinin cedesine ulaşıldığı belirtildi. 
Yakınlarını kaybeden aileler, yaptıkları açıklamada, kazıda Mehmet Özkan'ın öldürüldüğü gün giydiği ve geçen zaman zarfında çürüyen giysilerinde 16, Mehmet Kaya'nın giysilerinde ise 18 mermi çekirdeğinin çıkarıldığını belirtti. Aileler, kazıda Şerif Ekin ve Abdulselam Demir'in de cesetlerinin çıkarıldığını bildirdi. 
Savcılık tarafından gerçekleştirilen kazı sonucu çıkarılan 4 kişiye ait kemiklerin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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