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Yaşam

Şırnak'ta göçük altında kalan 3 işçinin cesedine ulaşıldı

Şırnak merkeze bağlı Araköy yakınlarında bulunan özel bir kömür ocağında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

03 Eylül 2013 18:01

 

Şırnak merkeze bağlı Araköy yakınlarında bulunan özel bir kömür ocağında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçinin cesetlerine ulaşıldı.

Ebubekir Karatoprak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Şırnak’taki kömür ocağında çalışan 4 kişi, dün ocak girişindeki kanyonun yüksek kesimlerinden düşen kaya parçalarının altında kalmış, bir kişi kendi imkanı ile yara almadan kurtulurken, 3 kişi göçük altından çıkamamıştı.

Arama kurtarma çalışmaları bugün sonuç verdi ve 45 yaşındaki Mahmut İçkale ile 19 yaşındaki Süleyman Gökalp'in cesetleri Diyarbakır 'dan gelen sivil savunma ekiplerinin, köpeklerle yaptığı arama çalışmaları sonunda çıkarıldı.

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