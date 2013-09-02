Şırnak'ta göçük altında kalan 3 işçiyi arama çalışmalarına ara verildi

Şırnak merkeze bağlı Araköy yakınlarında bulunan özel bir şirkete ait kömür ocağında çalışan 4 kişi, ocak girişindeki kanyonun yüksek kesimlerinden düşen kaya parçalarının altında kaldı.Kaya yığınlarının altında kalanlardan bir kişi kendi imkanı ile yara almadan kurtulurken, 3 kişiyi kurtarma çalışmaları havanın kararması ve maymalar yaşanması üzerine ara verildi.

Şırnak merkeze yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Araköy yakınlarındaki kömür ocağının girişindeki kanyonun yüksek kesimlerinde bulunan kaya parçaları saat 16.30 sıralarında aşağı düştü.

Ebubekir Karatoprak'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, kaya parçalarının düştüğü sırada kanyonda çalışan iş makinası operatörü Mahmut İçkale, kamyon şoförü Ramazan Karataş, iş makinası operatör yardımcısı Süleyman Gökalp ve aşçı Hüseyin Dekçi, kopan kaya parçaları altında kaldı.

Kaya parçaları İkinci kez düştü

Kamyon şoförü Ramazan Karataş, kendi imkanlarıyla yara almadan kaya parçalarının altından çıkarken, taş yığınlarının altında kalan 3 kişiyi kurtarmak için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), jandarma ve sivil savunma, arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri ve ambulanslar da olay bölgesine geldi. Arama ve kurtarma ekipleri çalışmalara başlayacağı sırada, yukardan ikinci kez büyük kaya parçaları düşmeye başladı. Jandarma ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sivil vatandaşlar, yukardan seslerin gelmesiyle birlikte kaçarak kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Göçük altında kalan işçilerin yakınları da olay yerine gelirken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Arama çalışmalarına ara verildi



Şırnak'ın Araköy yakınlarındaki kömür ocağı girişinde meydana gelen göçük altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması ve maymalar yaşanması üzerine ara verildi.

Şırnak Valisi Hasan İpek, Şırnak Belediye Başkanı Vekili Faik Salta, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Sakaoğlu, göçüğün yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali İpek, "Burada göçük oldu. 3 arkadaşımızın göçük altında olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah sağdırlar, sağ olduklarını umuyoruz. AFAD'ın arama kurtarma ekibi burada, yine şirketin kendi ekipleri burada, gerekirse jeolojik bir etüdte yaptırıp ona göre bir teknik kurtarma çalışma yapacağız. Ama havanın kararması ve kaymanın devam etmesi sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına ara verdik. Ben öncelikle bu göçük altında kalan arkadaşlarımızın ailelerine şimdilik geçmiş olsun diyorum. İnşallah sağ salim çıkarma imkanımız olur" dedi.



İhmal varsa gereken yapılacak



Vali İpek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Şunu belirtmek istiyorum. Herkes emin olsun, burada işveren olsun, eğer herhangi birinin bir ihmali varsa, bu ihmali değerlendirip, gereği mutlaka yapılacaktır. Bundan herkes emin olsun. Bunun takipçisi olacağız sonuna kadar. Bir daha olmaması için de biliyorsunuz Şırnak Valiliği'ne yeni atandım, tüm ocaklarda da gerekli işlemleri ve araştırmaları yapacağız. Şunu bilmenizi istiyorum her şey yapılacak. İnsanlarımız müsterih olsun. Gereği neyse her şey fazlasıyla yapılacak" dedi.