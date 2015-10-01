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Şırnak'ta çatışma, 2 kişi öldü

Dicle ve Yeşilyurt mahallelerinde dün akşam 21:00 sularında başlayan çatışmalarda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

01 Ekim 2015 16:48

Şırnak’ta, Dicle ve Yeşilyurt mahallelerinde dün akşam 21.00 civarına başlayan çatışmalar sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, biri öğretmen 6 kişi de yaralandı.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, iki mahalleden silah seslerinin geldiğini ve çatışmaların devam ettiğini belirten İnsan Hakları Derneği yöneticisi Büşra Demir çatışmalarla ilgili şöyle konuştu:

“Dün gece 21:00’da başlayan çatışma bu gün sabah saatlerinde şiddetlendi. Şu an Şırnak Devlet Hastanesi önündeyiz. Şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan birisi öğretmen. Ayrıca mahallelerde yaralıların olduğu, ambulansın yaralıları almak için mahallelere giremediği yönünde bilgiler geliyor. Hastane önünde bekleyen ölü yakınlarından bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.”

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