Şırnak'ta çatışma, 2 kişi öldü

Şırnak’ta, Dicle ve Yeşilyurt mahallelerinde dün akşam 21.00 civarına başlayan çatışmalar sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, biri öğretmen 6 kişi de yaralandı.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, iki mahalleden silah seslerinin geldiğini ve çatışmaların devam ettiğini belirten İnsan Hakları Derneği yöneticisi Büşra Demir çatışmalarla ilgili şöyle konuştu:

“Dün gece 21:00’da başlayan çatışma bu gün sabah saatlerinde şiddetlendi. Şu an Şırnak Devlet Hastanesi önündeyiz. Şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan birisi öğretmen. Ayrıca mahallelerde yaralıların olduğu, ambulansın yaralıları almak için mahallelere giremediği yönünde bilgiler geliyor. Hastane önünde bekleyen ölü yakınlarından bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.”