Şırnak'ta 4 sivilin hayatını kaybetme sebebinin güvenlik güçlerinin ateş açması olduğu iddia edildi

Uludere Belediyesi Eş Başkanı Zeynep Üren, önceki gece ve dün sabah Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'nın düzenlediği iddia edilen saldırılarda, iki askerin yanı sıra hayatını kaybeden 4 sivilin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybettiklerini iddia etti. HDP'li Üren, "Güvenlik güçleri Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ni de taradı. Ben de oradaydım" dedi.

BBC Türkçe’ye konuşan Üren, güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıkmasının ardından hemen Şırnak'ın Uludere ilçesine 61 kilometre uzaklıktaki Beytüşşebap'a gittiğini anlattı. Üren, ilçe merkezine 5 km uzaklıktaki Setkar Köyü’ne güvenlik görevlileri tarafından havan topları ile ateş açıldığını öne sürdü ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada yaşayan insanların bize anlattığına göre dün sabah yaşanan çatışmadan sonra askerler Setkar Köyü’ne havan topları ile ateş açıyor. Havan toplarından biri Ahmet Temel’in evine isabet ediyor. Ahmet Temel, oğlu Behçet Temel ve akrabaları olan Alya Temel yaşamını yitiriyor. Fevzi Temel ve Ahmet Temel'in oğlu Hasan Temel ise ağır yaralanıyor.”

"Güvenlik güçleri hastaneyi taradığında ordaydım"

Genelkurmay Başkanlığı PKK’lıların önceki gece Beytüşşebap'ta 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı Ayvalık Jandarma Tabur Komutanlığı'na saldırdığını; iki uzman çavuşun hayatını kaybettiğini, daha sonra düzenlenen operasyonlarda 34 PKK'lının öldürüldüğünü açıklamıştı.

Şırnak Valiliği ise saldırılarda 11 polis, 8 asker ve bir geçici köy korucusunun yanı sıra 3 vatandaşın da yaralandığını, yaralıların Uludere Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirmişti. Çatışma bölgesindeki yaralıları almaya giden ambulansın şoförü de hayatını kaybetmişti.

Şoförün de polis noktasında tarandığını iddia eden Uludere Belediyesi Eş Başkanı Zeynep Üren, "Ambulans karakolun hemen yanında taranmış. Direkt o noktadan ateş açılmış" dedi. Üren ayrıca Beytüşşebap Devlet Hastanesi’nin de güvenlik görevlileri tarafından tarandığını öne sürdü:

"Ben de ordaydım. Hastaneyi taradılar, doktorları tehdit ettiler. Mobese kamera kayıtlarını alıp, orada bulunan insanları tehdit ettiler.”

"Tüm saldırılar PKK'ya mal ediliyor"

Yapılan bütün saldırıların PKK’ye mal edildiğini savunan Zeynep Üren; olayın meydana geldiği gün medyada üç sivilin öldürülmesine dair tek bir haberin geçmediğini, resmi ağızdan yapılan açıklamaların doğru olmadığını ve gerçeklerin gizlendiğini söyledi. Üren'in yaptığı açıklamaya göre; Beytüşşebap'ta ana cadde üzerinde bulunan bütün dükkanların tarandı, dört ev ve bir cami yandı, belediye ve HDP ilçe binası kullanılmaz hale geldi. Zaiyatın büyük olduğu ilçeyle iletişim de elektrik ve telefon şebekelerinin hasar görmesi yüzünden kesildi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Beytüşşebap'taki çatışmalar sonrası yaptığı açıklamada, yaralıları almaya giden bir ambulansın PKK’lılar tarafından kaçırıldığını, iki görevlinin kaçarak kurtulduğunu söylemişti. Müezzinoğlu daha sonra, "Maalesef ambulans şoförümüzü şehit etmişler. Allah bunları kahretsin. Bu millet size bu bedeli ödetecek" demişti.

HDP'li milletvekilinden iki soru önergesi

Bugün Beytüşşebap'a giden HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ise ilçede yaşananlarla ilgili olarak, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve İçişleri Bakanı Selami Altınok'un yanıtlaması için TBMM'ye iki soru önergesi verdi.

Faysal Sarıyıldız, basına yansıyan görüntülerden Şeyhmus Dursun’un direksiyon başında öldürülmüş göründüğünü öne sürdü. Sarıyıldız ayrıca görgü tanıklarının, ambulansın polis noktasından açılan ateş ile tarandığını söylediklerini aktardı.

Diğer iki sağlık görevlisinin polis noktasına yakın bir eve sığınarak canlarını kurtarabildiğini yazan HDP Şırnak Milletvekili, "Bu bilgilere rağmen sağlık çalışanlarının PKK’lilerce kaçırıldığı yönündeki bilgiyi nereden ulaştınız?" diye sorarak, Sağlık Bakanlığının olay ile ilgili olarak yeteri düzeyde araştırma yapmadan hedef saptırarak kamuoyunu aldattığını savundu.

HDP milletvekili ayrıca şu soruları da yöneltti:

"Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ni basıp vekilleri ve yurttaşları tartaklayan, hakaret eden, hastane içerisinde etrafa rastgele ateş ederek terör estiren özel harekât timleri ile ilgili İçişleri Bakanını arayıp bilgi aldınız mı? Yaşanan bu olay ile ilgili İçişleri Bakanı'ndan soruşturma açılmasını talep ettiniz mi? Estirilen terörün ardından Bakanlığınıza ait hastanenin mobese kamera görüntülerine polis tarafından el konulduğunu biliyor musunuz?"