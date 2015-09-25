Genelkurmay: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu, 34 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lılar tarafından düzenlenen iki ayrı saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 geçici köy korucusu ile 9 güvenlik görevlisi yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı, 34 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Şırnak'ta Güvenlik Güçlerine 24 Eylül 2015 saat 23.00'da ve 25 Eylül 2015 saat 05.40'ta iki saldırı düzenlenmiştir. Her iki saldırıda da teröristlerce açılan ilk ateş esnasında iki Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; biri Geçici köy korucusu olmak üzere dokuz Kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmışlardır.

Terörist saldırısına maruz kalan birliklerimiz tarafından derhal karşılık verilerek teröristlere önemli ölçüde zayiat verdirilmiştir. Bilahare insansız hava aracı, hava kuvvetleri ve helikopterler desteğinde uzman personelden oluşan birliklerimiz tarafından yapılan koordineli operasyonlar sonucunda, şu ana kadar toplam 34 terörist silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

DİHA: 3 yurttaş asker havanıyla öldürüldü

DİHA, internet sitesinde Beytüşşebap'ta askerler tarafından atılan havan toplarının Setkar köyüne bir eve düşmesi sonucu 3 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 2 vatandaşın ise ağır yaralandığını iddia etti. DİHA'nın haberine göre; evlerine havan topu isabet eden Ahmet Temel, oğlu Behçet Temel ve akrabaları olan Alya Temel yaşamını yitirdi; Fevzi Temel ve Ahmet Temel'in oğlu Hasan Temel ise ağır yaralandı.

HDP'li Encü: 4 sivil hayatını kaybetti

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Beytüşşebap'ta 4 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü. İlçeye giden Encü; çatışmaların ardından ilçe merkezine giren polislerin sivilleri hedef aldığını iddia etti. Encü, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda; bir ambulansın polis tarafından tarandığını ve ambulans şoförü Şehmus Dursun’un hayatını kaybettiğini söyledi. Encü, evlerine havan topu isabet eden bir aileden 3 kişinin de hayatını kaybettiğini aktardı.