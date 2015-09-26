Şırnak'taki PKK saldırısında ölen sivil sayısı 4'e çıktı

PKK'nın Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde önceki gece ve dün sabah düzenlediği saldırılarda, iki askerin yanı sıra üç sivilin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Şırnak Valiliği, saldırılarda 11 polis, 8 asker ve bir geçici köy korucusunun yanı sıra 3 vatandaşın da yaralandığını, yaralıların Uludere Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

PKK'lılar öncekİ gece 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı Ayvalık Jandarma Tabur Komutanlığına havan, roketatar ve uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenlenmişti.

Çıkan çatışmada bir Uzman Çavuş hayatını kaybetmişti.

PKK'nın dün sabah da Beytüşşebap kaymakamlık binasına, emniyet müdürlüğüne ve jandarma komutanlığına düzenlediği eş zamanlı saldırılarda yine bir Uzman Çavuş yaşamını yitirmişti.

Çatışma bölgesindeki yaralıları almaya giden ambulansın şoförü de PKK'lıların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş, bölgede düzenlenen operasyonlarda, 34 PKK'lı öldürülmüştü.

Kuzey Irak'ta 13 noktaya hava harekatı

Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'ya ait 13 ayrı noktadaki sığınak, barınak ve malzeme depolarının, hava harekatı sonucu imha edildiğini açıkladı.

TSK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Şırnak'ın Şenoba bölgesinde düzenlenen operasyonda da PKK'y ait bir depoda çok sayıda el yapımı patlayıcının ele geçirildiği duyuruldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de bir adet RPG-7 anti tank mühimmatı ile el yapımı patlayıcı haline getirilmiş yangın söndürme cihazı bulunarak imha edildi.

Bingöl merkezdeki operasyonda da PKK'lılara ait iki sığınakta; beş roket mühimmatı, beş el yapımı patlayıcı, 20 molotof kokteyli, çok sayıda mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.