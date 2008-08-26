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Yaşam

Şırnak'ta büyük operasyon

Şırnak'ta PKK'lı teröristleri etksiz hale getirmek için Cudi, Küpeli, Kato dağları ile Bestler Dereler Bölgesi'nde hava destekli operasyon başlatıldı

26 Ağustos 2008 03:00

Şırnak'ta PKK'lı teröristleri etksiz hale getirmek için Cudi, Küpeli, Kato dağları ile Bestler Dereler Bölgesi'nde hava destekli operasyon başlatıldı. Sınır bölgesine sivil araçlarla asker sevkıyatı yapılırken, konvoya geçiş yollarında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Bu sabah Cudi, Küpeli, Kato Dağları ile Bestler Dereler Bölgesi'nde hava destekli operasyon başlatıldı. Şırnak'taki 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgelerine Jandarma Özel Harekat Timleri indirildi. PKK'lı teröristlerin bulunduğu değerlendirilen noktalara karadan da komondoların sevkedildi. Havadan indirilen timler, teröristlerin kaçış yollarını ve stratejik bölgeleri tuttu.

Bu arada Kuzey Irak sınırındaki birlikler, bugün Şırnak'tan sivil otobüslerle çok sayıda askerle takviye edildi. Otobüslerin geçiş güzergahlarında sıkı önlemler alınırken, konvoyo zırhlı araçların yanı sıra frekans karıştırıcı jamer'li araçlar da eşlik etti.


7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada yürütülen operasyonlarda bir korucu şehit olurken iki korucu da yaralandı. Operasyonda 7 teröristin de ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

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