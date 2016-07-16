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15 Temmuz Darbe Girişimi

Şırnak'ta 309 asker darbe teşebbüsü nedeniyle gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan da bulunuyor

16 Temmuz 2016 15:01

Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan ile 2'si binbaşı 3'ü yüzbaşı 309 asker darbe teşebbüsü nedeniyle gözaltına alındı.

Darbe girişimine ilişkin ülke genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltılar sürüyor. Bu kapsamda, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan ile 2'si binbaşı 3'ü yüzbaşı 309 asker gözaltına alındı. 

Askerlerin gözaltına alınması sırasında çıkan arbedede bir polis hafif yaralandı. Yaralı polis memurunun Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. 

 

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