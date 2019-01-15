Şırnak'ta '2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, iki gün sürecek \'2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı\' başladı.

Şırnak Üniversitesi\'nin konferans salonunda başlayan çalıştaya Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, bireysel ve toplumsal başarı, mutluluk, huzur ve kalkınmanın temel kaynağının eğitim olduğunu belirterek, \"Eğitime yeterli değeri vermiş, yeterli kaynağı ayırmış ve eğitim bilinci yüksek toplumlar her zaman dünyanın en gelişmiş toplumları olmuştur ve dünyaya yön vermişlerdir. Bizim de kadim geçmişimizde bunu en iyi şekilde yaptığımızı, bu öncülüğü en iyi şekilde yaptığımızı biliyoruz. Tam tersine eğitim alanında geri kalmış toplumlar, milletler maalesef sıkıntı yaşamışlardır, kaosu yaşamışlardır ve geri kalmışlardır. Bugün ülkemiz, dünyanın 16\'ncı ekonomisidir ve dünyada uluslararası alanda sözü geçen, sözü dinlenen bir ülkedir. Biz bu seviyeyi yetişmiş insan gücümüzün ve eğitim seviyemiz ile yakaladık. Çünkü bizler ülke olarak çok büyük kaynaklara ve coğrafyaya sahip değiliz. Bizi bu noktalara getiren yetişmiş insan gücümüzdür. Ama bununla birlikte hiç şüphesiz eksiklerimizde var, açık alanlarımız var ve yapmamız gereken çok işler var\" dedi.

Çalıştayda eğitime yeni bir vizyon kazandırılacağını kaydeden Vali Aktaş, \"2023 eğitim vizyon çalışması, eğitim alanımızdaki eksiklerimizi noksanlarımızı görüp ve yine dünyayı okuyup, bu noktada almamız gereken örnekleri almak ve bu eksiklerimizi gidererek ülkemizi, milletimizi daha yüksek noktalara, daha iyi noktalara getirmenin bir gayretidir. Tabii ki ülke genelinde il il yapılacak çalışmalar bir bütün olarak Bakanlık düzeyinde, devlet düzeyinde değerlendirilecek ve ülke genelinde bundan dersler çıkaracağız ve eğitimimize yeni bir vizyon vereceğiz. Ama bizler, hem bu ülke genelindeki çalışmaya katkı vermek hem de Şırnak\'ımızda mevcut durumumuzu tespit edeceğiz ve bunun yukarılara çıkarılması için yapılması gerekenleri burada birlikte çalışacağız, tespit edeceğiz\" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise terör örgütlerinin eylemlerde hedef aldığı ilk kurumların eğitim kurumları olduğunu ifade ederek, \"Terörden en çok etkilenen kurum kuruluşların başında eğitim gelmektedir. Malumunuz; bu şer odakları, bir eyleme, bir harekete geçtikleri zaman ilk hedef aldıkları ilim ve irfan yuvası olan okullarımızdır. Maksat bu çocuklarımıza kara kışı yaşatmak ve onları eğitimden kopartmak, onları kötü emellerine alet etmekti. Ama hamdolsun devletimizin sayesinde, kolluk kuvvetlerimiz ağır bedeller ödeyerek bu kara kışı bahara çevirdiler. Biz eğitimciler de şuna inanıyoruz ki bir milletin özgürleşmesi, kalkınabilmesi, başarılı olabilmesi sadece askeri yöntemlerle olabilecek bir iş değildir. Dediğimiz gibi kolluk kuvvetlerimiz birçok bedeller ödeyerek, daha hayatlarının baharındayken canlarını bu ülke için feda ederek üzerlerine düşeni yaptılar. Bize böyle huzur ve sükunet ortamı hazırladılar, huzurlu bir şehir bıraktılar. Biz eğitimcilerde bilmeliyiz ki onların yüzünü kara çıkarmamalıyız. Şu anda görevin en ağırı bizdedir. Bizlerin canla başla çalışması lazım\" dedi.

Konuşmaların ardından \'Eğitim\' konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Çalıştay, konu başlıklarına göre ayrılmış grupların çalışmalarıyla iki gün sürecek ve hazırlanan rapor Milli Eğitim Bakanlığı\'na sunulacak.



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