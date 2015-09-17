Şırnak Valisi'nden Cizre açıklaması: Terör örgütünün kaybı 40-42

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 4 Eylül'de başlayan ve 8 gün süren sokağa çıkma yasağı sırasında 21 kişinin hayatını kaybettiği Cizre'de düzenlenen operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "İcra edilen operasyonlar sonucunda; 1150 kilogram patlayıcı ve 39 bomba düzeneği imha edilmiş, 45 hendek ve barikat bertaraf edilmiş, uzun namlulu silahlar ve mühimmatlar ele geçirilmiştir. Ayrıca 7 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 17 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınmıştır. İlgili birimlerimizin yaptığı analizler çerçevesinde terör örgütü kaybının bu süre zarfında 40-42 civarında olduğu değerlendirilmektedir" dedi.

DHA'nın haberine göre, Şırnak Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Sami Özturan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 8 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanan ve PKK'ya yönelik operasyonların düzenlediği Cizre İlçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Su, "Bugün sizlerle Cizre'de sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı 12 Eylül 2015 tarihine kadar gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi vermek için bir aradayız. Cizre ilçemizde, kamu düzeninin sağlanması, bölgede faaliyet gösteren PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, tuzaklanmış ve patlayıcı yerleştirilmiş hendek ve barikatların kaldırılarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, yargı mercilerinin kararları doğrultusunda kapsamlı operasyonlar başlatılmış ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'7 terörist ölü olarak ele geçirildi, 17 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alındı'





Operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığını belirten Su, "İcra edilen operasyonlar sonucunda; 1150 kilogram patlayıcı ve 39 bomba düzeneği imha edilmiş, 45 hendek ve barikat bertaraf edilmiş, uzun namlulu silahlar ve mühimmatlar ele geçirilmiştir. Ayrıca 7 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 17 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınmıştır. İlgili birimlerimizin yaptığı analizler çerçevesinde terör örgütü kaybının bu süre zarfında 40-42 civarında olduğu değerlendirilmektedir" dedi.

Vali Su, güvenlik güçlerine yönelik 21 adet roketli, 19 adet el yapımı bombalı ve 2 adet tuzaklı bomba saldırısı gerçekleştiğini, saldırılarda 25 polis memurunun yaralandığın ve 7 zırhlı aracın zarar gördüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Cizre İlçesi'nde sokağa çıkma yasağının uygulandığı süre zarfında, vatandaşlarımızın başta sağlık hizmeti olmak üzere diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması için azami özen gösterilmiştir. Sokağa çıkma yasağı süresince, Cizre Devlet Hastanemize 2252 hasta müracaatı olmuş ve tedavileri ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu süre zarfında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 251 acil vaka çağrısı gelmiştir. Ancak, bu çağrılardan 68'ine, teröristlerin ambulanslara ateş etmesi, kurmuş oldukları bomba tuzaklı barikat ve hendekler sebebiyle maalesef ulaşılamamıştır. Ayrıca, 34 doğum vakasına da ambulans ve sağlık hizmeti sağlanmıştır.Bu hizmetler, Cizre Devlet Hastanesi'nde 11 doktor ve yeteri kadar sağlık personeli ile gerçekleştirilmiştir. Kıymetli basın mensupları, bu süreçte, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yeteri kadar market, fırın ve eczanenin açık tutulması sağlanmış ve buralara ulaşılabilmesi için uygun ortam oluşturulmuştur. İlçede terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 20 adet elektrik trafosu hasar görmüştür. Arızalarının giderilmesi amacıyla görevlilerin güvenlikleri sağlanarak gerekli çalışmalar yapılmıştır. Genel itibariyle elektrik sıkıntısı yaşanmamıştır."

Cizrelilere teşekkür

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı süre içerisinde göstermiş oldukları sabır ve duyarlılık için Cizreli vatandaşlara teşekkür eden Vali Su, şunları söyledi:

"Ayrıca sokağa çıkma yasağı süresince market, fırın, bakkal, eczane gibi işyerlerini terör örgütü mensuplarının tehdidine rağmen açık tutan esnafımıza da teşekkür ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, kamu düzenini bozan, birliğimize ve beraberliğimize kasteden her türlü faaliyetin üzerine, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gidilecektir."

'Barikatlar vatandaşlarımızın günlük yaşamını devam ettiremez hale getirmişti'

"Çocuklara, yaşlılara, hamilelere, yoldan geçenlere gelişi güzel saldırmışlardır. Biz o süre zarfında çevre yolunu trafiğe açtığımız zaman, o çevre yolundan geçen sivil araçlara da uzun namlulu silahlarla saldırmışlardır. Bu nedenle zaman zaman çevre yolunu trafiğe kapatmak zorunda kaldık. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından. Biz Cizre'de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için terör örgütü mensuplarınca kazılan ve oluşturulan barikatları bertaraf ettik. Çünkü bu barikatlar ve hendekler vatandaşlarımızın günlük yaşamını artık devam ettiremez hale getirmişti. Vatandaşlarımız evlerine kendi araçlarıyla ulaşamıyor. Ambulans hizmetini veremiyorsunuz. Evi yansa itfaya aracı gidemiyor. Bu bakımdan biz bu operasyonla terör örgütün vatandaşlarımın hayatını felç eden ve onlara hayatı yaşanmaz hale getiren olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla bu operasyonu gerçekleştirdik.

'Biz barikatları kaldırdık, artık iş Cizre Belediyesi'ne düşer'

Şimdi biz orada hendek ve barikatları bertaraf ettik. Artık orada Cizre belediyesine iş düşer. Cizre belediyesi sokağa çıkma yasağı gününden beri, Cizre kaymakamlığımız orda ortada kalan molozların kaldırılması, hendeklerin kapatılması için gerekli görüşmeleri yapmış. Ancak, maalesef Cizre belediyesi şu ana kadar yapacağım, yapıyorum gibi sözler sarf etmiş. Ancak vatandaşlarımızın normal hayatlarına dönebilmesi için şu ana kadar herhangi bir faaliyet yapmamıştır. Oradaki molozları, oradaki döküntüleri, oradaki hendekleri kapatmaya ve kaldırmaya yönelik maalesef bir işlem yapmamıştır. Buradan çok açık ve net olarak söylüyorum. Biz bu hendek ve barikatları bombalardan ve patlayıcılardan arındırdık, bertaraf ettik. Bundan sonra bunların temizlenmesi gerekiyor. Eğer belediyemiz bu temizlik hareketlerini yapmasa, yarın Allah korusun terör örgütü mensupları tekrar buralara bir takım şeyler yerleştirebilir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehlikeye girebilir. Buda belediyemizin en büyük sorumluluk ve üzerine düşmektedir."