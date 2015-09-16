Şırnak Valiliği'nin, Cizre'de sokağa çıkma yasağından önce İçişleri'nden, '366 araç 2 bin polis' istediği iddiası

Şırnak Valiliği, 21 sivilin hayatını kaybettiği Cizre ilçesinde 4 Eylül’deki sokağa çıkma yasağı ilanından 2 hafta önce İçişleri Bakanlığı'na yolladığı yazıda, "42 Kobra, 20 silahlı Ejder, 170 Shortlan, 50 toma , 20 silahlı/zırhlı kepçe, 1 helikopter, 3 İHA, 60 zırhlı Ford Ranger, 2 bin polis daha gönderin" istediği öne sürüldü.

Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde 4 Eylül’de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Polisler, zırhlı araçların desteğiyle ilçede kazılan hendekleri kapatmaya çalıştı, bu sırada PKK’lılarla yer yer çatışma çıktı. 8 gün süren sokağa çıkma yasağı süresince düzenlenen operasyonlarda ilçe savaş alanına döndü, çocuklar dahil 20’nin üzerinde sivil yaşamını kaybetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Şırnak Valisi Ali İhsan Su’nun imzasını taşıyan 2 sayfalık yazıda, kent genelinde artan terör ve toplumsal olaylara daha etkili müdahale ve olaylarla daha etkin mücadele edebilmek için emniyetin personel ve araç bakımından takviye edilmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Yazıda, ek personel isteği özetle şöyle ifade edildi: “İl genelinde 3 bin 211 kendi personelimiz ve 355 takviye personel olmak üzere 3 bin 566 personel görev yapmaktadır. 20 Temmuz 2015 tarihinden (Suruç patlaması tarihini ima ediyor) bu zamana personelimiz 12/12 sistemine göre görev yapmaktadır. Asayiş birimlerine 300, çevik kuvvet birimlerimize 100, özel harekât birimlerine 700 personel olmak üzere toplamda 2 bin personelin takviye edilmesi durumunda personelin çalışma şartları ve motivasyonu daha iyi bir hale gelecektir. Toplamda personel sayımız 5 binin üzerinde olacaktır.”

Yazıda, Uludere, Beytüşşebap ilçelerinde Çevik Kuvvet Grup Amirliği ile Cizre, Silopi, İdil ilçelerinde özel harekât grup amirliği kurulması istendi.

Şırnak valisinin bakanlıktan istediği araçlar

“Silahlı/zırhlı” kepçe emniyetin elinde bulunmuyor. Polis, Güneydoğu’daki hendekleri kapatırken sadece “zırlı kepçe” kullanıyor. Valinin taleplerinin ne kadarının karşılandığı henüz bilinmiyor. Bu talep yerinde bulunursa, Türkiye’de ilk kez “silahlı zırhlı kepçe” dizaynı yapılması ve bu araçla hendeklere “müdahale” söz konusu olacak.

20 silahlı zırhlı kepçe:

İlimizde toplam 6 adet zırhlı kepçe bulunmaktadır. Bu kepçelerin 1 tanesi Özel İdare’ye diğeri ise Özel Harekât Daire Başkanlığı’na aittir. 6 adet kepçeden 4 tanesi gayri faal olmuştur. 2 tanesi ise tamir edilerek kullanılmaktadır. Zırhlı kepçelerin motor kapasitesi üzerindeki zırhtan dolayı yetersiz kalmakta ve kol mesafesi hendekleri kapatmakta verimli olmamaktadır. Bu nedenle daha güçlü ve kol mesafesinde uzun kepçelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca kepçe çalışırken üzerinde kendisini koruyabilecek kapalı kule silah sistemi ve kamera sistemi olmalıdır. Roket darbesini emecek ağ sistemi ile donatılmalıdır. Genel itabarı ile tüm ilçelerimizde barikat ve hendek oluşturma türü eylemler gerçekleştiğinden toplam 20 adet yeni dizayn edilecek zırhlı ve silahlı kepçeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca kepçeleri kullanacak profesyonel personele ihtiyaç bulunmaktadır. Personel ihtiyacının karşılanabilmesi için gerekli kursların açılması ve bu personelleri motive edici tazminat verilmesi önem arz etmektedir.

50 TOMA:

İlimizde 37 adet TOMA mevcuttur. Bunun 5 tanesi diğer illerden takviye olarak gelmiştir. Çevik Kuvvet Grup Amirliği olmayan Beytüşşebap ve Uludere ilçelerimizde de toplumsal olaylar meydana geldiğinden buralar da dahil toplam 50 adet daha TOMA aracına ihtiyaç vardır.

42 Kobra: 42 Kobra:

İlimiz genelinde toplam 28 adet Kobra marka zırhlı silahlı araç bulunmaktadır. Bu araçların 20’si diğer illerden takviye olarak gelmiştir. İlimiz ihtiyacını karşılayabilmesi için toplam 42 adet Kobra marka araca ihtiyaç bulunmaktadır.

20 Ejder:

20 silahlı Ejder: İlimiz genelinde toplam 3 adet Ejder/ Yalçın zırhlı silahlı araç bulunmaktadır. Kırsal alanda daha etkili olan bu araçlardan 20 adet daha ihtiyaç bulunmaktadır.

170 Shortland:

İlimiz genelinde toplam 37’si takviye olmak üzere 122 adet Shortland marka zırhlı araç bulunmaktadır. Yoğun terör olaylarından kaynaklı olarak araçların birçoğu yıpranmış ve arızalanmıştır. 170 adet daha yeni Shortland marka zırhlı araca ihtiyaç duyulmaktadır.

1 helikopter, 3 İHA:

Cizre, Silopi, İdil ve Merkez’de eşzamanlı başlayan olaylarda 1 İHA yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle en az 3 adet İHA’ya ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde intikallerde ve acil durumlarda kullanılmak üzere 1 adet helikoptere ve bunları sevk ve idare edebilmesi için Havacılık Şube Müdürlüğü’nün kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

60 zırhlı Ranger:

Polisin görünürlüğünü artırarak kamu düzeninin sağlanması ve kamu otoritesinin varlığının hissettirebilmesi için zırhlı resmi polis araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda kullanıma müsait zırhlı Ford Ranger marka araçlardan 60 adet ihtiyaç bulunmaktadır.